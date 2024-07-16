Из-за нехватки врачей в Кушве работает только одна бригада скорой помощи

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Город Кушва обслуживается двумя бригадами медиков. Первая работает днем, а вторая ночью. Медработники не могут отдохнуть и выспаться. От перегрузок некоторые даже попадали на больничный.
Сотрудники скорой даже устраивали забастовки. В результате им добавили к окладу несколько тысяч, а вот дополнительной бригады так и не появилось. В один из дней обе бригады уехали в другой город с больными и в городе не осталось ни одной бригады скорой помощи, сообщает Ural Mash.
В Минздраве пояснили, что сейчас на линии работает 3 бригады. Уволено было всего два фельдшера из-за смены места жительства. А задержка приема вызовов бывает по причине госпитализации пациентов в Нижний Тагил или Екатеринбург.
Ранее причину дефицита учителей назвали в Екатеринбурге.