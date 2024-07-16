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В Минздраве объяснили нехватку врачей скорой помощи в Кушве

Из-за нехватки врачей в Кушве работает только одна бригада скорой помощи

16 июля 2024, 11:59
Фото: 1MI

В Минздраве объяснили нехватку врачей скорой помощи в Кушве

Острая нехватка врачей в Кушве Свердловской области привела к тому, что в один из дней в городе совсем не работала скорая помощь.

Город Кушва обслуживается двумя бригадами медиков. Первая работает днем, а вторая ночью. Медработники не могут отдохнуть и выспаться. От перегрузок некоторые даже попадали на больничный.

Сотрудники скорой даже устраивали забастовки. В результате им добавили к окладу несколько тысяч, а вот дополнительной бригады так и не появилось. В один из дней обе бригады уехали в другой город с больными и в городе не осталось ни одной бригады скорой помощи, сообщает Ural Mash.

В Минздраве пояснили, что сейчас на линии работает 3 бригады. Уволено было всего два фельдшера из-за смены места жительства. А задержка приема вызовов бывает по причине госпитализации пациентов в Нижний Тагил или Екатеринбург.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Скорая помощь#Скорая#Кадры#Екатеринбург#Инцидент
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