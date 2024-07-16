Из-за нехватки врачей в Кушве работает только одна бригада скорой помощи

Сотрудники скорой даже устраивали забастовки. В результате им добавили к окладу несколько тысяч, а вот дополнительной бригады так и не появилось. В один из дней обе бригады уехали в другой город с больными и в городе не осталось ни одной бригады скорой помощи, сообщает Ural Mash.