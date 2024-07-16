«Купил билет и не выиграл». Что происходит с потраченными на лотерею деньгами

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В 2022 году ВЦИОМ провел опрос о том, как часто россияне участвуют в лотерейных розыгрышах. Оказалось, что самые заядлые лотерейщики живут в Уральском федеральном округе: здесь билеты регулярно покупает каждый третий житель. Остальные россияне участвуют в лотереях значительно реже — только каждый пятый проявляет интерес к этой сфере.
Жители Свердловской области нередко выигрывают в лотерею. Так, по итогам девяти месяцев 2021 года регион вошел в топ-5 самых везучих областей России, 30 человек стали миллионерами, а суммарный выигрыш свердловчан составил около 780 млн рублей.
Несмотря на множество историй со счастливым концом, многие уральцы скептически относятся к возможности разбогатеть с помощью выигрыша в лотерею, а многие и вовсе перестали покупать билеты, разочаровавшись в самой идее.
Мы решили разобраться в принципах организации лотерей в России и попытались понять, есть ли здесь обман, и какую роль играет случайность.
Как рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Столото», с 2014 года все лотереи в России — государственные, а деятельность в этой сфере регулируется 138 федеральным законом «О лотереях». Официальными организаторами являются Министерство финансов и Министерство спорта. При этом работа проводится под контролем Федеральной налоговой службы.
Мировая история проведения лотерей насчитывает уже более 500 лет. В их основу изначально был заложен принцип «равновероятности и случайности», пояснили в «Столото». На этих двух столпах основаны и лотереи в России. Если бы в основе розыгрышей лежал обман, то это социальное явление не просуществовало так долго.
Что же утверждают эти два принципа? Равновероятность говорит о том, что все билеты, напечатанные в рамках тиража, имеют одинаковые шансы на выигрыш. Принцип случайности не требует особых пояснений: любой выигрыш обусловлен набором совпадений, поэтому повлиять на результат просто невозможно.
На формирование призового фонда по закону уходит от 50 до 70% выручки, полученной от продажи лотерейных билетов. Также организаторы лотерей делают целевые отчисления в российский бюджет: это 10% от разницы между суммой выручки оператора лотереи и суммой сформированного призового фонда за отчетный период.
Так, в 2022 году, по данным «Столото», лотерейная деятельность принесла бюджету страны доход в 45 млрд рублей. На лотерейные деньги, к примеру, финансируются некоторые социально значимые мероприятия, а также спорт высоких достижений, программы по развитию физкультуры и спорта, подготовка спортивных кадров и т. д.
По статистике «Столото», выигрышным в России является каждый четвертый лотерейный билет. Более того, каждую неделю списки богатых людей России пополняют 20 новых миллионеров. Всего же в стране за время проведения гослотерей миллионерами стали 8 тысяч человек, трое — миллиардерами.
Жителя Свердловской области также частенько везет: в 2023 году суммарный выигрыш свердловчан составил более 1,8 млрд рублей. Из них 32 человека стали лотерейными миллионерами, а еще 20 выиграли получили суперпризы от 500 000 рублей. Всего же выигрышными среди участников из Свердловской области стали порядка 6 млн билетов.
Но даже если лотерея не обман, и доходы от нее идут в бюджет страны, а не в карман игровой мафии, рассматривать ее как инструмент инвестирования все же не стоит, предупреждают в «Столото». Лотерея — это скорее развлечение и способ безопасного проживания ярких эмоций, которые могут принести крупный выигрыш.