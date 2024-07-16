«Купил билет и не выиграл». Что происходит с потраченными на лотерею деньгами

Мировая история проведения лотерей насчитывает уже более 500 лет. В их основу изначально был заложен принцип «равновероятности и случайности», пояснили в «Столото». На этих двух столпах основаны и лотереи в России. Если бы в основе розыгрышей лежал обман, то это социальное явление не просуществовало так долго.