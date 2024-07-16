Мост на Серовской трассе под Нижним Тагилом хотят открыть в середине осени

Стало известно, что запуска движения по одной полосе водителям ждать не следует, поскольку проектная организация опасается, что до полного набора прочности бетона, которым укрепили опоры, запускать движение будет неправильно и даже небезопасно. А к моменту, когда бетон наберет прочность, уже будет готова вся ширина моста и будут запускать сразу обе полосы, пояснил в видео с места председатель общественного движения. Также проектировщики нашли выход при реконструкции опоры, которая могла не вместиться в габарит.