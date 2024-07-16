Мост на Серовской трассе под Нижним Тагилом хотят открыть в середине осени

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
На месте реконструкции путепровода накануне побывал председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин. Он сообщил, что ремонтные работы там в самом разгаре. Из беседы с мастером стало известно, что основные работы по укреплению опор были завершены, теперь конструкции осталось обработать пескоструем и покрасить.
Сейчас идут работы на верхней части моста. Рабочие занимаются ремонтом технического тротуара. Ежедневно на объекте трудятся порядка 15 человек в графике с 8:00 до 20:00. В скором времени к ним присоединятся еще 10-15 человек, которые завершат работы на втором мосту у реки Выя, — пояснил Чапурин.
Стало известно, что запуска движения по одной полосе водителям ждать не следует, поскольку проектная организация опасается, что до полного набора прочности бетона, которым укрепили опоры, запускать движение будет неправильно и даже небезопасно. А к моменту, когда бетон наберет прочность, уже будет готова вся ширина моста и будут запускать сразу обе полосы, пояснил в видео с места председатель общественного движения. Также проектировщики нашли выход при реконструкции опоры, которая могла не вместиться в габарит.
Стали известны ориентировочные сроки завершения ремонта. Ранее речь шла о сентябре.
Сроки — 10–15 октября, не позже. Заверили, что до этих чисел работы будут завершены, можно будет запустить движение. Но если приемка затянется и будут обнаружены дефекты, то сроки сдвинутся. Если ГИБДД и подрядчик оперативно примут и разрешат открытие, то запустят в начале октября, — отметил Чапурин.