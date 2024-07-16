Надо знать где искать: грибы в Свердловской области появились в определенных местах

Опытные грибники рассказывают, что в этом году любимое блюдо многих россиян не так то просто приготовить. Дело в том, что из-за жаркой и сухой погоды грибы растут местами. Например на сухих и возвышенных местах их не найти. А вот если спуститься в низину и поискать их ближе к болотистой местности или лесному озеру, то «тихая охота» вполне может стать удачной.