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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Грибы в Свердловской области надо искать у водоемов

Надо знать где искать: грибы в Свердловской области появились в определенных местах

16 июля 2024, 05:53
Фото: Изображение Midjourney

Грибы в Свердловской области надо искать у водоемов

В Свердловской области из-за жаркого и сухого лета грибы растут преимущественно в низких заболоченных местах и вблизи водоемов.

Опытные грибники рассказывают, что в этом году любимое блюдо многих россиян не так то просто приготовить. Дело в том, что из-за жаркой и сухой погоды грибы растут местами. Например на сухих и возвышенных местах их не найти. А вот если спуститься в низину и поискать их ближе к болотистой местности или лесному озеру, то «тихая охота» вполне может стать удачной.

В социальных сетях некоторые грибники сообщают о том, что местами можно найти ежовик желтый, пишет Ура.Ру со ссылкой на сообщество «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Екатеринбурге выросли американские грибы.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Экология#Лес#Грибы#Природа#Екатеринбург
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