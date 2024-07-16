Надо знать где искать: грибы в Свердловской области появились в определенных местах

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
Опытные грибники рассказывают, что в этом году любимое блюдо многих россиян не так то просто приготовить. Дело в том, что из-за жаркой и сухой погоды грибы растут местами. Например на сухих и возвышенных местах их не найти. А вот если спуститься в низину и поискать их ближе к болотистой местности или лесному озеру, то «тихая охота» вполне может стать удачной.
В социальных сетях некоторые грибники сообщают о том, что местами можно найти ежовик желтый, пишет Ура.Ру со ссылкой на сообщество «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в Екатеринбурге выросли американские грибы.