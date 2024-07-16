«Он снимал на похоронах и танцах»: в Нижнем Тагиле простились с оператором «Тагил-ТВ»

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Многие помнят имя оператора, мелькавшее по местному телевидению в 90-х.
Его фамилию в местных новостях я слышала еще в 90-х, когда училась в школе в профильном классе журналистики. Спустя десятилетие — работали вместе, — рассказала бывшая коллега Константина Анна Кизилова.
Тагильчанка вспоминает, что на съемках Константин Панюхин был человеком, с которым можно было от души посмеяться. А еще он всегда выполнял свою работу на отлично, несмотря на то, что в некоторых моментах мог полениться.
Костичный фирменно картавил, совсем не обидно ругался, удивительно не обижался, умел дружить, помогать, смешить, быть молодым и пьяным, нудным и креативным, аморфным и принципиальным, неуклюжим и элегантным, — пишет про коллегу тагильчанка Елена Дроздова.
В августе Константину бы исполнилось 56 лет. О прощании с коллегой в соцсетях сообщили его друзья и бывшие коллеги. Многие из них пришли на похороны.
TagilCity.ru выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Панюхина.