tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

В Нижнем Тагиле прошли похороны старейшего оператора местного ТВ

«Он снимал на похоронах и танцах»: в Нижнем Тагиле простились с оператором «Тагил-ТВ»

16 июля 2024, 13:28
Фото: Анна Кизилова

В Нижнем Тагиле прошли похороны старейшего оператора местного ТВ

16 июля в Нижнем Тагиле простились с Константином Панюхиным, который долгое время проработал оператором на местном телеканале «Тагил-ТВ».

Многие помнят имя оператора, мелькавшее по местному телевидению в 90-х.

Его фамилию в местных новостях я слышала еще в 90-х, когда училась в школе в профильном классе журналистики. Спустя десятилетие — работали вместе, — рассказала бывшая коллега Константина Анна Кизилова.

Тагильчанка вспоминает, что на съемках Константин Панюхин был человеком, с которым можно было от души посмеяться. А еще он всегда выполнял свою работу на отлично, несмотря на то, что в некоторых моментах мог полениться.

Костичный фирменно картавил, совсем не обидно ругался, удивительно не обижался, умел дружить, помогать, смешить, быть молодым и пьяным, нудным и креативным, аморфным и принципиальным, неуклюжим и элегантным, — пишет про коллегу тагильчанка Елена Дроздова.

В августе Константину бы исполнилось 56 лет. О прощании с коллегой в соцсетях сообщили его друзья и бывшие коллеги. Многие из них пришли на похороны.

TagilCity.ru выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Панюхина.

В Нижнем Тагиле прощаются с бывшим сотрудником ООО «Водоканал-НТ» Евгением Гаретовым
Узнать подробнее
Читайте также:
Отказ от строительства вуза, соревнования по велоспорту, свиньи и дорогая картошка«Жил по справедливости»: автомеханик из Нижнего Тагила погиб на СВОЖенщины не стало в карете скорой помощи: в Нижнем Тагиле горел частный дом
#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Смерть#Оператор#Телевидение#Журналист#Похороны#Коллеги#ТВ#Екатеринбург
Подпишитесь
Три Гран-при везет тагильский «Родничок» с международного конкурса в Анапе
Вчера, 14:26
Надо знать, где искать: грибы в Свердловской области появились в определенных местах
Сегодня, 05:53
Светофор около ТЦ Depo в Нижнем Тагиле временно отключат
Сегодня, 04:48
В Нижнем Тагиле временно изменится маршрут автобуса №46 из-за ремонта дороги
Сегодня, 06:26
Сотрудники ГАИ сопроводили беременную женщину до клиники в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:46
Свердловская область занимает одну из лидирующих позиции по числу контрактников
Сегодня, 10:37