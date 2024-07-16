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Published Сегодня, 11:54

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Updated Сегодня, 11:56

Пассажиры в аэропорту Кольцово бросили кошку и улетели без нее

Пассажиры в аэропорту Кольцово бросили кошку и улетели без нее

16 июля 2024, 11:54
Фото: Изображение Midjourney
Кошка в переноске осталась без хозяев в аэропорту Кольцово. Они отдали ее незнакомцу.

Человек, которому пассажиры отдали переноску с животным, бросил ее в кустах около подземного перехода. Это заметила одна из сотрудниц аэропорта и унесла ее в здание, пишет Е1.

В итоге кошку забрала себе домой сотрудница центра транспортной и авиабезопасности Кольцово. По ее словам, в аэропорту животное ничего не ело.

Фото: Е1

Когда женщина принесла кошку домой, она сначала была в агрессивном состоянии и только на третий день позволила взять себя на руки. Сейчас с питомцем все в порядке.

Напомним, в феврале 2024 года в Екатеринбурге волонтеры нашли на улице кошку, которую бросили хозяева. После лечения ее забрала к себе местная жительница.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Кошка#Кольцово#Пассажиры#Спасение#ЧП#Аэропорт#Животное#18+#Екатеринбург#Инцидент
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