Пассажиры в аэропорту Кольцово бросили кошку и улетели без нее

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Человек, которому пассажиры отдали переноску с животным, бросил ее в кустах около подземного перехода. Это заметила одна из сотрудниц аэропорта и унесла ее в здание, пишет Е1.
В итоге кошку забрала себе домой сотрудница центра транспортной и авиабезопасности Кольцово. По ее словам, в аэропорту животное ничего не ело.
Когда женщина принесла кошку домой, она сначала была в агрессивном состоянии и только на третий день позволила взять себя на руки. Сейчас с питомцем все в порядке.
Напомним, в феврале 2024 года в Екатеринбурге волонтеры нашли на улице кошку, которую бросили хозяева. После лечения ее забрала к себе местная жительница.