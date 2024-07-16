Покушение на Трампа и провал Байдена. Конфликт на Украине все?

Поискать украинский след в покушении на Трампа призвал и российский сенатор Сергей Цеков. Он считает, что больше всего возвращения Трампа опасается Зеленский и его окружение. А боятся они не только потери власти, но и остановки огромных финансовых потоков, которые при Байдене рекой льются на Украину. Продолжение конфликта с Россией выгодно нынешним хозяевам Киева, а Трампа, который потрясает кулаком и обещает всех разогнать в три дня, они боятся.