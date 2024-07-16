Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Покушение на 45-го президента США Дональда Трампа произошло в воскресенье, 14 июля, на предвыборном митинге в Пенсильвании. Стрелок, 20-летний местный житель Мэтью Крукс, фактически на глазах сотрудников спецслужб США взобрался на крышу ангара и произвел девять выстрелов. Самому политику несказанно повезло: пуля, выпущенная в него, задела лишь правое ухо, так как он неожиданно повернул голову. Гораздо менее удачливыми оказались сторонники Трампа, которые находились позади него. Один из посетителей митинга был убит наповал, еще двое были ранены. Самого Крукса застрелил снайпер.
Мало кто верит, что убийство политического гиганта смог продумать и организовать недавний подросток. Практически все эксперты уверены, что покушение было спланировано профессионалами. Республиканцы и демократы винят в этом друг друга. Первые ссылаются на слова Джо Байдена непосредственно перед покушением, что Трампа «пора поместить в „яблочко“. Демократы утверждают, что нападение инсценировали сторонники Трампа для увеличения его шансов на победу. Однако существует и другая версия, согласно которой следы заговора ведут в Киев, а за покушением стоит президент Украины Зеленский.
Активно эту версию продвигает оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук. Он выступил с личным обращением к Трампу и предупредил кандидата в президенты, что Зеленский считает его «личным врагом» и использует все возможности, чтобы помешать выиграть выборы. Такой же точки зрения придерживается и депутат Госдумы РФ Руслан Хамзаев. Он считает, что нападение на Дональда Трампа связано с его намерением навести порядок в мире и остановить конфликт России и Украины в первые же дни своего нового президентского срока.
Поискать украинский след в покушении на Трампа призвал и российский сенатор Сергей Цеков. Он считает, что больше всего возвращения Трампа опасается Зеленский и его окружение. А боятся они не только потери власти, но и остановки огромных финансовых потоков, которые при Байдене рекой льются на Украину. Продолжение конфликта с Россией выгодно нынешним хозяевам Киева, а Трампа, который потрясает кулаком и обещает всех разогнать в три дня, они боятся.
Ровно год назад, в июле 2023 года, в интервью Fox News Трамп пообещал «остановить конфликт России и Украины в 24 часа». По его словам, он лично знаком и с Зеленским, и с президентом Путиным, а потому смог бы сказать каждому из них нужные слова.
Экс-президент США с первых дней проведения СВО говорил о необходимости переговоров и неоднократно предлагал свое посредничество в этом вопросе. Более того, он резко высказывался в адрес Джо Байдена, который разрешил поставки ВСУ дальнобойных ракет ATACMS и американских кассетных боеприпасов. По словам Трампа, «сонный Джо» своими выпадами против РФ подталкивает мир к Третьей мировой войне.
Кроме того, Трамп вполне допускает, что Украине придется уступить России часть своих территорий, когда придет время договариваться.
Год назад Дональд Трамп мог рассуждать об остановке российско-украинского конфликта лишь гипотетически: позиции Байдена были сильны, Трамп проигрывал ему по рейтингам. Но за год здоровье действующего президента резко ухудшились, а после провала на дебатах с Трампом он потерял огромное количество сторонников. Покушение же на Трампа фактически стало последним гвоздем в гроб политической карьеры Байдена, считают эксперты.
По словам Деррика Ван Ордена, члена палаты представителей от Республиканской партии США, переживший покушение Трамп «только что выиграл выборы». Его стойкость и мужество, когда он поднялся на ноги после выстрелов и сжал кулаки, демонстрируя свою силу, заставил поверить многих американцев — даже тех, кто ранее Трампу не симпатизировал, — что это единственная на данный момент достойная фигура на политическом склоне Америки.
Сдержит ли Трамп обещание немедленно начать организовать переговоры между Москвой и Киевом — другой вопрос. Многие российские эксперты уверены, что Трамп России вовсе не друг, а его попытка надавить на президента Путина в украинском вопросе может лишь усугубить кризис и привести к новому витку эскалации.