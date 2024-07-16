Полицейские поймали напавшего на девушку в подъезде в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Как пояснил сам нападавший, он пытался познакомиться с понравившейся ему девушкой, однако произошло то, что не планировалось. Источник E1.ru подчеркнул, что парень сначала начал преследование потерпевшей, а после совершил нападение.
Пойманным оказался местный житель 27 лет. Пообщавшись с полицейскими, он не стал отрицать, что преследовал потерпевшую. Однако мыслей об изнасиловании у него не было. Впоследствии парень принес извинения девушке по имени Екатерина.
Как уточняется, ранее мужчину к ответственности не привлекали. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. На него завели уголовное дело за действия насильственного характера.
Накануне неизвестный мужчина набросился на девушку в Екатеринбурге и пытался изнасиловать.