tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Полицейские поймали напавшего на девушку в подъезде в Екатеринбурге

Полицейские поймали напавшего на девушку в подъезде в Екатеринбурге

16 июля 2024, 12:54
Фото: 1MI
Мужчину, напавшего на девушку в подъезде одного из домов, арестовали в Екатеринбурге.

Как пояснил сам нападавший, он пытался познакомиться с понравившейся ему девушкой, однако произошло то, что не планировалось. Источник E1.ru подчеркнул, что парень сначала начал преследование потерпевшей, а после совершил нападение.

Пойманным оказался местный житель 27 лет. Пообщавшись с полицейскими, он не стал отрицать, что преследовал потерпевшую. Однако мыслей об изнасиловании у него не было. Впоследствии парень принес извинения девушке по имени Екатерина.

Как уточняется, ранее мужчину к ответственности не привлекали. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. На него завели уголовное дело за действия насильственного характера.

Накануне неизвестный мужчина набросился на девушку в Екатеринбурге и пытался изнасиловать.

Бывший муж жительницы Екатеринбурга напал на нее в подъезде
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин заинтересовался делом о попытке изнасилования в ЕкатеринбургеБородатый мужчина набросился на девушку в ЕкатеринбургеЖитель Североуральска напал с ножом на девушку и изнасиловал ее
#Евгения Сафина#Происшествия#Полиция#Мужчина#Нападение#Девушка#18+#Екатеринбург#Обвиняемый
Подпишитесь
Три Гран-при везет тагильский «Родничок» с международного конкурса в Анапе
Вчера, 14:26
Надо знать, где искать: грибы в Свердловской области появились в определенных местах
Сегодня, 05:53
Светофор около ТЦ Depo в Нижнем Тагиле временно отключат
Сегодня, 04:48
В Нижнем Тагиле временно изменится маршрут автобуса №46 из-за ремонта дороги
Сегодня, 06:26
Сотрудники ГАИ сопроводили беременную женщину до клиники в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:46
Свердловская область занимает одну из лидирующих позиции по числу контрактников
Сегодня, 10:37