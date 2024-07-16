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В Свердловской области 102-летие справил ветеран Сергей Мальцев

Помогавший в первом классе Брежневу ветеран с Урала отметил 102-летие

16 июля 2024, 10:49
Фото: «КП-Екатеринбург»

В Свердловской области 102-летие справил ветеран Сергей Мальцев

Почетному жителю Бисерти в этом году исполнилось 102 года. Сергей Мальцев является художником, писателем и педагогом, участвовавшим в Великой Отечественной войне.

По словам главы Бисертского городского округа Валентины Суровцевой, ветерану до сих пор удается оставаться бодрым и с ясным умом, несмотря на столь великий возраст. Мужчина следит на постоянной основе за новостями мировой ленты и жизнью родного города.

Кроме того, свою известность участник войны получил из-за общей связи с секретарем УК КПСС Леонидом Брежневым. В детские времена ветерана они были соседями по дому. Мальцев видел Брежнева еще в начале его пути, когда тот занимался землеустройством в регионе.

Будущий политик стал жителем Бисерти в конце 1920-х годов, он жил в доме со своими начальником, отцом Сергея Мальцева.

Ветеран вспоминает в беседе с «КП-Екатеринбург», что Брежнев переехал в город, когда тот был еще первоклассником. Леонид Ильич в то время принимал участие в работе районного земельного отдела.

По словам Мальцева, ему приходилось каждый день кормить как отца, так и Брежнева для должной работы, а также следить за собаками будущего советского лидера.

Однажды Брежнев привез на тот момент юному Мальцеву несколько помидоров из Днепропетровской области, тогда в Бисерти помидоры.

Как выяснилось, вступить в партию КПСС Брежневу посоветовал именно отец Сергея Арефьевича.

Говоря о поздравлении ветерана, к нему также приехали близкие и родные.Напомним, что в мае 32 тысячи свердловских ветеранов получили выплаты ко Дню Победы.

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#Ирина Кирилова#Общество#Юбилей#Свердловская область#Ветеран#Празднование#День рождения#Екатеринбург
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