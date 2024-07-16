Помогавший в первом классе Брежневу ветеран с Урала отметил 102-летие

Кроме того, свою известность участник войны получил из-за общей связи с секретарем УК КПСС Леонидом Брежневым. В детские времена ветерана они были соседями по дому. Мальцев видел Брежнева еще в начале его пути, когда тот занимался землеустройством в регионе.