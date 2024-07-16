Пожилую петербурженку сбили на электросамокате в Екатеринбурге

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Published Сегодня, 06:55
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Происшествие произошло на углу улиц Ленина-Московская, сообщается в Telegram-канале «Екатеринбург. Главное». Двое молодых граждан, не рассчитав скорость самоката, сбили 78-летнюю жительницу Санкт-Петербурга. В результате столкновения она сломала бедро, в скором времени ее прооперируют. При этом молодые люди уехали с места аварии.
Как выяснилось позже, пенсионерка приехала в город для отдыха. Сейчас она находится в Городской больнице № 36.
Ранее в Екатеринбурге 14-летний подросток на электросамокате сбил 4-летнего мальчика. Дело заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал доклад по данному происшествию.