Пожилую петербурженку сбили на электросамокате в Екатеринбурге

Происшествие произошло на углу улиц Ленина-Московская, сообщается в Telegram-канале «Екатеринбург. Главное». Двое молодых граждан, не рассчитав скорость самоката, сбили 78-летнюю жительницу Санкт-Петербурга. В результате столкновения она сломала бедро, в скором времени ее прооперируют. При этом молодые люди уехали с места аварии.