Прокуратура добилась открытия пункта скорой помощи для жителей Свердловской области

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Как уточняется, новый объект даст возможность обслуживать жителей следующих поселков: Ларьковка, Андрияновичи, Марсята, Красный Яр в Серовском районе.
Решение о появлении дополнительного пункта скорой помощи приняли из-за жалоб граждан в прокуратуру. Так, они указывали на тот факт, что фельдшеры в экстренных случаях приезжают, не уложившись в норматив — порядка 20 минут.
Данное заявление решили проверить, в дальнейшем сотрудники ведомства подчеркнули, что информация жителей оказалась правдивой, в связи с чем появилась необходимость о создании нового объекта.
Изначально муниципальный суд отказал в решении прокуратуры, ссылаясь на малое число жителей в поселках. Уточняется, что в них проживает от 21 человека до 1,5 тысячи.
В свою очередь прокуратура обжаловала данный вердикт, в конечном итоге, Свердловский областной суд обязал создать новый пункт в течение двух лет.
Напомним, что в регионе продолжается реализация нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». Как они продлевают свердловчанам жизнь — в материале TagilCity.ru.