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Updated Сегодня, 11:28

Прокуратура добилась открытия пункта скорой помощи для жителей Свердловской области

Прокуратура добилась открытия пункта скорой помощи для жителей Свердловской области

16 июля 2024, 11:26
Фото: 1MI
Свердловский суд принял решение о необходимости открытия нового пункта скорой помощи в регионе для должной работы медиков. Ранее специалисты не успевали помочь жителям населенных пунктов, находящихся слишком далеко. Такую информацию распространили в пресс-службе местной прокуратуры.

Как уточняется, новый объект даст возможность обслуживать жителей следующих поселков: Ларьковка, Андрияновичи, Марсята, Красный Яр в Серовском районе.

Решение о появлении дополнительного пункта скорой помощи приняли из-за жалоб граждан в прокуратуру. Так, они указывали на тот факт, что фельдшеры в экстренных случаях приезжают, не уложившись в норматив — порядка 20 минут.

Данное заявление решили проверить, в дальнейшем сотрудники ведомства подчеркнули, что информация жителей оказалась правдивой, в связи с чем появилась необходимость о создании нового объекта.

Изначально муниципальный суд отказал в решении прокуратуры, ссылаясь на малое число жителей в поселках. Уточняется, что в них проживает от 21 человека до 1,5 тысячи.

В свою очередь прокуратура обжаловала данный вердикт, в конечном итоге, Свердловский областной суд обязал создать новый пункт в течение двух лет.

Напомним, что в регионе продолжается реализация нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». Как они продлевают свердловчанам жизнь — в материале TagilCity.ru.

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