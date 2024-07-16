Путин ужесточит экологические требования к крупным металлургическим компаниям

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Задача, поставленная промышленникам — глубокая модернизация производств с использованием российского оборудования и технологий, в том числе, в рамках нацпроекта «Чистый воздух». По словам Путина, строгое соблюдение стандартов и нормативов важно для России, в первую очередь, с экологической точки зрения. Известно, что металлургическая отрасль является одной из вредных.
Рассчитываю, что производители выполнят все взятые на себя обязательства по технологическому обновлению и снижению вредной нагрузки на экологию, — сказал глава государства на открытии новых металлургических производств в ДНР, Челябинской и Нижегородской областях.
Современная металлургия, по мнению эксперта Дмитрия Нечаева, — это уже не те советские предприятия, а производства, имеющие по пять-шесть технологических укладов с серьезными экологическими стандартами. В таких условиях вероятность экологических катастроф минимизируется.
Новые российские металлургические производства, на открытии которых выступил Владимир Путин, будут работать в рамках международной концепции устойчивого развития. Внимание экологии — важный пункт функционирования отраслей в современном мире.
Президент упомянул, что в стране в настоящее время в сфере металлургии — самой крупной и имеющей мощную технологическую базу — задействованы более 700 тысяч человек. Россия на мировом уровне находится на лидирующих позициях в производстве никеля высшего сорта, алюминия, титановой продукции, а также по выпуску стали.
Передовые инженерные технологии и производственные решения позволяют создавать уникальные сплавы для материалов, обладающих особыми свойствами. Они могут использоваться в разных сферах — от электроники и медицины до авиации и космонавтики, уверен Путин.
Кроме того, введение строгой природоохранной системы позволит уйти металлургическим производствам от штрафов, исчисляемых миллионами рублей. В России зафиксирован самый крупный штраф, который получил Норникель за загрязнение почвы нефтепродуктами, — 146 миллиардов рублей, напомнил Нечаев в беседе с Ura.ru.
Эксперт уверен, что теперь смотреть на ситуацию сквозь пальцы больше не будут. Так, Росприроднадзор имеет полномочия, чтобы жестоко карать собственников и менеджеров за возможные нарушения. Причем, говорит Нечаев, комментируя послание президента, рычаги найдутся даже на «таких монстров, как металлургические предприятия».
В Нижнем Тагиле требования главы государства коснутся, в первую очередь, уральского представителя металлургической отрасли — ЕВРАЗ НТМК, являющегося одним из топ-50 крупнейших работодателей России. Ежегодно он числится в лидерах заводов-загрязнителей города, ненамного снижая валовый выброс. В 2020 году выручка одного из активов — ООО «Евраз», куда входит завод, — миллиардера Романа Абрамовича составила 186 миллиардов рублей. Чистая прибыль — 65 миллиардов рублей.
Более того, у предприятия нет проекта санитарно-защитной зоны, который бы отделял зоны с вредными производствами от жилой застройки. Жители Нижнего Тагила еженедельно дышат веществами-загрязнителями ЕВРАЗ НТМК.