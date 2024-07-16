Путин ужесточит экологические требования к крупным металлургическим компаниям

Президент упомянул, что в стране в настоящее время в сфере металлургии — самой крупной и имеющей мощную технологическую базу — задействованы более 700 тысяч человек. Россия на мировом уровне находится на лидирующих позициях в производстве никеля высшего сорта, алюминия, титановой продукции, а также по выпуску стали.