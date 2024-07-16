Ремонт Серовского моста, три Гран-при, литургия по царской семье и пропажа бензина

В Нижнем Тагиле в ночь на среду, 17 июля, православные верующие соберутся на ночную Божественную литургию, которую священники отслужат в Свято-Троицком кафедральном соборе Скорбященского женского монастыря. Это памятная и скорбная дата: в это время более 100 лет назад царская семья была убита в доме Ипатьева в Екатеринбурге.