Ремонт Серовского моста, три Гран-при, литургия по царской семье и пропажа бензина

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
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Updated Сегодня, 17:10
Ремонт моста на Серовской трассе, который был закрыт в марте, идет полным ходом. Основные работы по укреплению опор уже завершены. Сейчас дорожники занимаются восстановлением технического тротуара в верхней части сооружения. Движение по мосту откроется не позднее середины октября.
В Нижнем Тагиле работает программа «Безопасный город» в рамках которой на улицах должно появиться в общей сложности 900 видеокамер наружного наблюдения. До конца года будут установлены 65 камер. На эти цели из бюджета выделено около 36 млн рублей.
Танцоры тагильского ансамбля «Родничок» с триумфом выступили на международном фестивале-конкурсе в Анапе. Ребята завоевали сразу три награды высшей пробы — Гран-при. Жюри оценило мастерство тагильчан в народных и эстрадных танцах.
В Нижнем Тагиле в ночь на среду, 17 июля, православные верующие соберутся на ночную Божественную литургию, которую священники отслужат в Свято-Троицком кафедральном соборе Скорбященского женского монастыря. Это памятная и скорбная дата: в это время более 100 лет назад царская семья была убита в доме Ипатьева в Екатеринбурге.
В пресс-службе АЗС «Газпромнефть» озвучили причину исчезновения с ряда заправок в Екатеринбурге бензина некоторых марок. Оказалось, что из-за ремонта дорожного полотна на некоторые АЗС невозможно подвезти топливо. Проблему пообещали решить в кратчайшие сроки.