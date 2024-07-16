Роскомнадзор потребовал у Google разблокировать более 200 российских YouTube-каналов

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В течение последних четырех лет YouTube заблокировал 207 каналов: РБК, Russia Today, каналы Юлии Чичериной, Захара Прилепина, Артемия Лебедева и другие, рассказали ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.
По мнению представителей организации, данные ограничения являются нарушением правил доступа информации, что можно охарактеризовать как цензуру.
Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге сотрудники спецслужб явились домой к YouTube-блогеру Валентине Когут. На нее возбудили дело о фейках про российских военных.