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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Роскомнадзор потребовал у Google разблокировать более 200 российских YouTube-каналов

Роскомнадзор потребовал у Google разблокировать более 200 российских YouTube-каналов

16 июля 2024, 11:28
Фото: 1MI
Роскомнадзор выдвинул требование компании Google разблокировать более 200 YouTube-каналов государственных СМИ РФ, органов власти, а также творческих деятелей и общественников.

В течение последних четырех лет YouTube заблокировал 207 каналов: РБК, Russia Today, каналы Юлии Чичериной, Захара Прилепина, Артемия Лебедева и другие, рассказали ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

По мнению представителей организации, данные ограничения являются нарушением правил доступа информации, что можно охарактеризовать как цензуру.

Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге сотрудники спецслужб явились домой к YouTube-блогеру Валентине Когут. На нее возбудили дело о фейках про российских военных.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Блокировка#Писатель#СМИ#Роскомнадзор#YouTube#Музыканты#Требование#Каналы#Ведомство#Екатеринбург
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