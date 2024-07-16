Сбил старушку и сбежал: в Тагиле ищут покалечившего пенсионерку водителя грузовика

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Инспекторы ДПС в Нижнем Тагиле устанавливают обстоятельства аварии с участием большегруза неустановленной марки и 85-летней местной жительницы. Водитель фуры сбил женщину и покинул место ДТП, сообщает пресс-служба ГАИ.
Дорожный инцидент на улице Космонавтов был зарегистрирован во вторник, 16 июля, около 15:20. Пенсионерка переходила дорогу у магазина «Со смаком», чтобы успеть на трамвай. В этот момент ее сбил грузовик. Тагильчанка получила множественные травмы и теперь проходит лечение в Демидовской больнице.
Виновника ДТП инспекторы надеются найти с помощью записей на камерах видеонаблюдения. Также они просят откликнуться тагильчан, которые стали свидетелями аварии.
Днем ранее, 15 июля, в Нижнем Тагиле 65-летнюю пенсионерку сбил на переходе водитель Hyundai Solaris.