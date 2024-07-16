Сбил старушку и сбежал: в Тагиле ищут покалечившего пенсионерку водителя грузовика

Дорожный инцидент на улице Космонавтов был зарегистрирован во вторник, 16 июля, около 15:20. Пенсионерка переходила дорогу у магазина «Со смаком», чтобы успеть на трамвай. В этот момент ее сбил грузовик. Тагильчанка получила множественные травмы и теперь проходит лечение в Демидовской больнице.