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Posted Сегодня, 15:59

Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Водитель грузовика в Нижнем Тагиле сбил 85-летнюю женщину и уехал

Сбил старушку и сбежал: в Тагиле ищут покалечившего пенсионерку водителя грузовика

16 июля 2024, 15:59
Фото: пресс-служба ГАИ

Водитель грузовика в Нижнем Тагиле сбил 85-летнюю женщину и уехал

Пожилая жительница Нижнего Тагила оказалась под колесами грузовика, когда переходила дорогу. Водитель фуры с места ДТП уехал.

Инспекторы ДПС в Нижнем Тагиле устанавливают обстоятельства аварии с участием большегруза неустановленной марки и 85-летней местной жительницы. Водитель фуры сбил женщину и покинул место ДТП, сообщает пресс-служба ГАИ.

Дорожный инцидент на улице Космонавтов был зарегистрирован во вторник, 16 июля, около 15:20. Пенсионерка переходила дорогу у магазина «Со смаком», чтобы успеть на трамвай. В этот момент ее сбил грузовик. Тагильчанка получила множественные травмы и теперь проходит лечение в Демидовской больнице.

Виновника ДТП инспекторы надеются найти с помощью записей на камерах видеонаблюдения. Также они просят откликнуться тагильчан, которые стали свидетелями аварии.

Днем ранее, 15 июля, в Нижнем Тагиле 65-летнюю пенсионерку сбил на переходе водитель Hyundai Solaris.

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