Систем оповещения об опасности в Екатеринбурге станет больше

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:48
Как уточняется, технологии появятся в различных городских поселках: Шабровский, Полеводство, Горный Щит, Широкая Речка, Зеленый Бор, Рудный. Кроме того, их добавят на станции Сысерть и в селе Верхнемакарово.
Вышеназванные территории расположены в районе Чкаловский. Также замена такого рода технологий произойдет в поселке Широкая Речка и у автодороги Горный Щит — Шабровский (база «Аист»).
Напомним, что в прошлом месяце власти предприняли попытку поиска подрядчика, который обязуется установить оповестительные системы в парке им. К. Е. Архипова в Ленинском районе.
В саму технологии включены следующие функции имитации включенных сирен, а также она способна сообщать о воздушной тревоге и работать на привлечение внимания.
Ранее стало известно, что на дорогах Свердловской области появятся 18 элементов интеллектуальных транспортных систем.