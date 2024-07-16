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Систем оповещения об опасности в Екатеринбурге станет больше

Систем оповещения об опасности в Екатеринбурге станет больше

16 июля 2024, 07:46
Фото: tagilcity.ru
Екатеринбургские власти решили добавить в город новые системы оповещения. Специально для этого в уральской столице проведут торги с начальной стоимостью 763 тысячи рублей.

Как уточняется, технологии появятся в различных городских поселках: Шабровский, Полеводство, Горный Щит, Широкая Речка, Зеленый Бор, Рудный. Кроме того, их добавят на станции Сысерть и в селе Верхнемакарово.

Вышеназванные территории расположены в районе Чкаловский. Также замена такого рода технологий произойдет в поселке Широкая Речка и у автодороги Горный Щит — Шабровский (база «Аист»).

Напомним, что в прошлом месяце власти предприняли попытку поиска подрядчика, который обязуется установить оповестительные системы в парке им. К. Е. Архипова в Ленинском районе.

В саму технологии включены следующие функции имитации включенных сирен, а также она способна сообщать о воздушной тревоге и работать на привлечение внимания.

Ранее стало известно, что на дорогах Свердловской области появятся 18 элементов интеллектуальных транспортных систем.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Безопасность#Госзакупка#Оповещение#Екатеринбург#Система оповещения
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