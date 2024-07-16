Склеим ласты? Почему производители колбас и творога так «полюбили» мясной клей

Самое неприятное, что она может делать, это у людей, предрасположенных к аллергиям, к заболеваниям типа болезни Крона, к целиакии (целиакия — не такая частая патология, но она действительно встречается), она увеличивает проницаемость кишечника. Потому что, конечно, белки этого семейства есть у всех. Но это белок микробный, и его наличие в большом количестве в пище может восприниматься как чужеродное вторжение, изменять проницаемость кишечника, а это и есть механизм развития целиакии и многих других заболеваний, связанных с аутоиммунной реакции кишечной».