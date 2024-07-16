Солнце копит силы: прогноз магнитных бурь в Свердловской области с 16 по 18 июля

Напомним, что всю первую половину июля на Солнце фиксировались вспышки. Некоторые были незначительными и не превышали уровня С (самая слабая интенсивность по международной классификации), но были и очень мощные. Например, вспышка класса Х (наивысший уровень), которая длилась около получаса и за которой наблюдали астрономы во всем мире, произошла в воскресенье, 14 июля. На другой день, 15 июля, ученые зафиксировали 12 вспышек. 16 июля Солнце продолжает «гореть»: по данным на 16:00 (екатеринбургское время), произошло пять вспышек, причем две из них — достаточно мощные (уровень М).