Солнце копит силы: прогноз магнитных бурь в Свердловской области с 16 по 18 июля

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Напомним, что всю первую половину июля на Солнце фиксировались вспышки. Некоторые были незначительными и не превышали уровня С (самая слабая интенсивность по международной классификации), но были и очень мощные. Например, вспышка класса Х (наивысший уровень), которая длилась около получаса и за которой наблюдали астрономы во всем мире, произошла в воскресенье, 14 июля. На другой день, 15 июля, ученые зафиксировали 12 вспышек. 16 июля Солнце продолжает «гореть»: по данным на 16:00 (екатеринбургское время), произошло пять вспышек, причем две из них — достаточно мощные (уровень М).
Такая активность Солнца не пройдет для Земли даром. И если 16 и 17 июля геомагнитный фон, по данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ Российской академии наук, будет спокойным, то 18 июля магнитосфера земного шара начнет «возмущаться».
Полноценной магнитной бури ожидать не стоит, но все же метеозависимые жители Свердловской области могут почувствовать недомогание, головную боль, ухудшение настроения и даже депрессию.
Вспышки и взрывы на Солнце происходили всегда и будут происходить в будущем. Это вовсе не аномалия, говорят ученые: ведь наша звезда состоит из водорода и гелия, и на ее поверхности непрерывно протекает термоядерная реакция. Но астрономов тревожит тот факт, что в последние годы так называемые «пятна» на Солнце образуют целые огромные «архипелаги». Например, данное явление ученые наблюдали в ноябре 2023 года.
Во второй половине июня 2024 года на Солнце начали объединяться в одно целое две активные области с номерами 3712 и 3713. Суммарная площадь суперпятна превысила в итоге 1600 единиц: это 60% от значений, которые когда-либо фиксировались за все время наблюдений.
Когда-нибудь могучее желтое светило обязательно умрет. Это не сказка и не легенда, а научный факт, о котором давно знают ученые. Существует несколько сценариев развития событий. По одному из них Солнце взорвется. Если это произойдет, то Земля, единственная планета в Солнечной системе, на которой есть разумная жизнь, будет моментально уничтожена.
Радует лишь то, что шансы на взрыв Солнца крайне малы. Скорее всего, звезда будет умирать постепенно, увеличиваясь в размерах и остывая. В итоге Солнце из «желтого карлика» превратится в «красного гиганта», а затем и вовсе остынет. Впрочем, у человечества еще есть время: звезда в среднем живет около 10 млрд лет, а возраст нашего «карлика» — всего лишь 4,6 млрд лет.