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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Астрономы рассказали свердловчанам о вероятности магнитных бурь с 16 по 18 июля

Солнце копит силы: прогноз магнитных бурь в Свердловской области с 16 по 18 июля

16 июля 2024, 12:17
Фото: Изображение Midjourney

Астрономы рассказали свердловчанам о вероятности магнитных бурь с 16 по 18 июля

В июле Солнце ведет себя крайне агрессивно. И хотя вспышки на светиле пока не вызывают серьезных магнитных бурь, ученые озабочены ростом его активности. Мы узнали, что ждет жителей Свердловской области и всех землян в ближайшие три дня.

Землю начнет лихорадить 18 июля

Напомним, что всю первую половину июля на Солнце фиксировались вспышки. Некоторые были незначительными и не превышали уровня С (самая слабая интенсивность по международной классификации), но были и очень мощные. Например, вспышка класса Х (наивысший уровень), которая длилась около получаса и за которой наблюдали астрономы во всем мире, произошла в воскресенье, 14 июля. На другой день, 15 июля, ученые зафиксировали 12 вспышек. 16 июля Солнце продолжает «гореть»: по данным на 16:00 (екатеринбургское время), произошло пять вспышек, причем две из них — достаточно мощные (уровень М).

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Такая активность Солнца не пройдет для Земли даром. И если 16 и 17 июля геомагнитный фон, по данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ Российской академии наук, будет спокойным, то 18 июля магнитосфера земного шара начнет «возмущаться».

Фото: Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Полноценной магнитной бури ожидать не стоит, но все же метеозависимые жители Свердловской области могут почувствовать недомогание, головную боль, ухудшение настроения и даже депрессию.

На Солнце образуются огромные и опасные архипелаги пятен

Вспышки и взрывы на Солнце происходили всегда и будут происходить в будущем. Это вовсе не аномалия, говорят ученые: ведь наша звезда состоит из водорода и гелия, и на ее поверхности непрерывно протекает термоядерная реакция. Но астрономов тревожит тот факт, что в последние годы так называемые «пятна» на Солнце образуют целые огромные «архипелаги». Например, данное явление ученые наблюдали в ноябре 2023 года.

Во второй половине июня 2024 года на Солнце начали объединяться в одно целое две активные области с номерами 3712 и 3713. Суммарная площадь суперпятна превысила в итоге 1600 единиц: это 60% от значений, которые когда-либо фиксировались за все время наблюдений.

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Что будет, если Солнце взорвется

Когда-нибудь могучее желтое светило обязательно умрет. Это не сказка и не легенда, а научный факт, о котором давно знают ученые. Существует несколько сценариев развития событий. По одному из них Солнце взорвется. Если это произойдет, то Земля, единственная планета в Солнечной системе, на которой есть разумная жизнь, будет моментально уничтожена.

Радует лишь то, что шансы на взрыв Солнца крайне малы. Скорее всего, звезда будет умирать постепенно, увеличиваясь в размерах и остывая. В итоге Солнце из «желтого карлика» превратится в «красного гиганта», а затем и вовсе остынет. Впрочем, у человечества еще есть время: звезда в среднем живет около 10 млрд лет, а возраст нашего «карлика» — всего лишь 4,6 млрд лет.

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#Дарья Бобровицкая#Наука#Эксклюзив#Свердловская область#Солнце#Космос#Астрономия#Екатеринбург#Магнитные бури#Вспышка на солнце#Прогнозы
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