Сотрудники ГАИ сопроводили беременную женщину до клиники в Нижнем Тагиле

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Published Сегодня, 08:46
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Как выяснилось, героями ситуации оказались инспекторы дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское» Роман Зубрилин и Игорь Харин: в субботу, 13 июля, сотрудники занимались рабочими обязанностями на 156 километре автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил –Серов». Во время службы у них попросил помощь один из автомобилистов.
По его словам, его жена начала рожать. Чтобы не ждать врачей дома, он решил сам ее довезти до клиники, однако в дороге выяснил, что в больницу не успеют. Инспекторы не остались в стороне, сели в служебную машину и сопроводили автомобиль с беременной женщиной до медцентра.
Там девушку встретили специалисты, которые приняли у нее роды. Спустя 15 минут, у пары родилась дочка.
В соцсетях отец поблагодарил сотрудников ГАИ за их добросовестную работу, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
В мае 2021 года похожий случай произошел в Свердловской области: правоохранители оказали помощь рожавшей женщине, сопроводив ее до больницы.