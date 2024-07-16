Сотрудники ГАИ сопроводили беременную женщину до клиники в Нижнем Тагиле

По его словам, его жена начала рожать. Чтобы не ждать врачей дома, он решил сам ее довезти до клиники, однако в дороге выяснил, что в больницу не успеют. Инспекторы не остались в стороне, сели в служебную машину и сопроводили автомобиль с беременной женщиной до медцентра.