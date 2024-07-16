Суд отклонил просьбу экс-пилота «Уральских авиалиний» о возвращении на работу

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Екатеринбургский районный суд принял решение об отклонении просьбы второго экс-пилота «Уральских авиалиний», не восстановив уволенного на прошлое рабочее место.
Напомним, что Алексей оказался уволенным осенью прошлого года. Сейчас он пытался подать иск о снятии взыскания и выплате компенсации.
Решение об увольнении пилота было принято авиакомпанией из-за ошибочных действий мужчины: он получал ряд выговоров и отказывался обследовать свое здоровье.
В рамках работ суд указал на факты привлечения пилота к ответственности за «экстравагантное ношение светоотражающего жилета» на летном поле. Кроме того, мужчина нарушал время сдачи отчетной документации о полетной деятельности и правила полета. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.
Также бывший пилот не следил за отклонениями судна, отказывался пристегивать ремень безопасности, закрывал открытые окна кабины летного экипажа картоном и оставлял смартфон на козырьке кабины.
Кроме того, он отправлял запросы в диспетчерскую для посадки самолета в неположенных местах, а именно на тех полосах, где приземление было опасным и непригодным.
Такого рода проступки могли привести к гибели пассажиров во время эксплуатации судна. Чтобы избежать дальнейших нарушений, Алексею необходимо было обследоваться вновь, но тот не согласился с подобными условиями. Таким образом, мужчину уволили из авиакомпании.
В связи с вышесказанным местный суд решил не менять изначального решения, оставив запрет на деятельность пилота в силе.
В апреле посадивший самолет в поле под Новосибирском пилот уволился из «Уральских авиалиний».