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Суд отклонил просьбу экс-пилота «Уральских авиалиний» о возвращении на работу

Суд отклонил просьбу экс-пилота «Уральских авиалиний» о возвращении на работу

16 июля 2024, 12:36
Фото: 1MI
Екатеринбургский районный суд принял решение об отклонении просьбы второго экс-пилота «Уральских авиалиний», не восстановив уволенного на прошлое рабочее место.

Екатеринбургский районный суд принял решение об отклонении просьбы второго экс-пилота «Уральских авиалиний», не восстановив уволенного на прошлое рабочее место.

Напомним, что Алексей оказался уволенным осенью прошлого года. Сейчас он пытался подать иск о снятии взыскания и выплате компенсации.

Решение об увольнении пилота было принято авиакомпанией из-за ошибочных действий мужчины: он получал ряд выговоров и отказывался обследовать свое здоровье.

В рамках работ суд указал на факты привлечения пилота к ответственности за «экстравагантное ношение светоотражающего жилета» на летном поле. Кроме того, мужчина нарушал время сдачи отчетной документации о полетной деятельности и правила полета. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

Также бывший пилот не следил за отклонениями судна, отказывался пристегивать ремень безопасности, закрывал открытые окна кабины летного экипажа картоном и оставлял смартфон на козырьке кабины.

Кроме того, он отправлял запросы в диспетчерскую для посадки самолета в неположенных местах, а именно на тех полосах, где приземление было опасным и непригодным.

Такого рода проступки могли привести к гибели пассажиров во время эксплуатации судна. Чтобы избежать дальнейших нарушений, Алексею необходимо было обследоваться вновь, но тот не согласился с подобными условиями. Таким образом, мужчину уволили из авиакомпании.

В связи с вышесказанным местный суд решил не менять изначального решения, оставив запрет на деятельность пилота в силе.

В апреле посадивший самолет в поле под Новосибирском пилот уволился из «Уральских авиалиний».

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#Евгения Сафина#Общество#Суд#Самолет#Уральские авиалинии#Пилот#Екатеринбург
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