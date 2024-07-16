Свердловчане стали реже жаловаться на состояние контейнерных площадок

Коммунальная услуга «Обращение с ТКО» начинается с момента погрузки отходов из контейнеров в мусоровоз. Экипаж спецтехники осуществляет подбор ТКО только в том случае, если отходы выпали из контейнера во время погрузки. Если жители заметили некачественную работу возчиков или переполнение контейнеров, они могут обратиться на горячую линию компании «Рифей» по телефону 8-800-23-02-43.