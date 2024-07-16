Свердловчане стали реже жаловаться на состояние контейнерных площадок

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Специалисты регионального оператора связали эту тенденцию с усилением работы муниципалитетов Свердловской области по модернизации площадок и контейнерного оборудования.
С каждым месяцем растет количество обустроенных площадок. Так, например, в Краснотурьинске и Нижнем Тагиле этим летом мы принимаем на обслуживание около 40 вновь построенных и модернизированных контейнерных площадок. Кроме того, количество жителей, предпочитающих осознанный подход к утилизации мусора, тоже увеличивается, — пояснили в пресс-службе ООО «Рифей».
Напомним, контейнерная площадка — это организованное место для накопления и сбора ТКО, которое может являться собственностью жильцов многоквартирного дома, муниципалитета или юридического лица. В соответствии с действующим законодательством именно собственник контейнерной площадки несет полную ответственность за ее соответствие санитарным нормам, чистоту и порядок.
Коммунальная услуга «Обращение с ТКО» начинается с момента погрузки отходов из контейнеров в мусоровоз. Экипаж спецтехники осуществляет подбор ТКО только в том случае, если отходы выпали из контейнера во время погрузки. Если жители заметили некачественную работу возчиков или переполнение контейнеров, они могут обратиться на горячую линию компании «Рифей» по телефону 8-800-23-02-43.
Ранее TagilCity.ru сообщал, что за состоянием контейнерных площадок в Свердловской области теперь можно следить дистанционно.