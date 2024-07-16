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Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Свердловчане стали реже жаловаться на состояние контейнерных площадок

Свердловчане стали реже жаловаться на состояние контейнерных площадок

16 июля 2024, 06:17
Фото: «Рифей»
На Среднем Урале зафиксировано снижение количества жалоб на состояние площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Для сравнения: в апреле количество звонков на горячую линию регионального оператора превысило 230, тогда как в июне обращений было меньше 100.

Специалисты регионального оператора связали эту тенденцию с усилением работы муниципалитетов Свердловской области по модернизации площадок и контейнерного оборудования.

С каждым месяцем растет количество обустроенных площадок. Так, например, в Краснотурьинске и Нижнем Тагиле этим летом мы принимаем на обслуживание около 40 вновь построенных и модернизированных контейнерных площадок. Кроме того, количество жителей, предпочитающих осознанный подход к утилизации мусора, тоже увеличивается, — пояснили в пресс-службе ООО «Рифей».
Фото: «Рифей»

Напомним, контейнерная площадка — это организованное место для накопления и сбора ТКО, которое может являться собственностью жильцов многоквартирного дома, муниципалитета или юридического лица. В соответствии с действующим законодательством именно собственник контейнерной площадки несет полную ответственность за ее соответствие санитарным нормам, чистоту и порядок.

Коммунальная услуга «Обращение с ТКО» начинается с момента погрузки отходов из контейнеров в мусоровоз. Экипаж спецтехники осуществляет подбор ТКО только в том случае, если отходы выпали из контейнера во время погрузки. Если жители заметили некачественную работу возчиков или переполнение контейнеров, они могут обратиться на горячую линию компании «Рифей» по телефону 8-800-23-02-43.

Ранее TagilCity.ru сообщал, что за состоянием контейнерных площадок в Свердловской области теперь можно следить дистанционно.

За состоянием контейнерных площадок на Среднем Урале можно следить дистанционно
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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Модернизация#Санитарные нормы#Жалобы#Мусоровоз#Екатеринбург#Рифей#ТКО#Контейнерные площадки#Муниципалитеты#Свердловск
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