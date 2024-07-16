Свердловская область занимает одну из лидирующих позиции по числу контрактников

При этом в этом году граждане все чаще становятся в ряды российской армии: так, их количество в сравнении с 2023 годом увеличилось на 20%. Такая тенденция связана с рядом поддержки новобранцев. В частности, граждане станут обладателями единоразовой гарантированной выплаты в размере 400 тысяч рублей.