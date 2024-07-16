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Свердловская область занимает одну из лидирующих позиции по числу контрактников

Свердловская область занимает одну из лидирующих позиции по числу контрактников

16 июля 2024, 10:37
Фото: 1MI
Армия РФ в этом году подписал контракт с более чем пятью тысячами гражданами, проживающими в Свердловской области.

Ежедневно около 30 жителей региона становятся частью российской армии, сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Екатеринбурге Виктор Валенцов в эфире ОТВ.

Среди первоочередных профессий для подписавших контракт отмечаются следующие: операторы беспилотников, водители машин, врачи и специалисты инженерной сферы.

При этом в этом году граждане все чаще становятся в ряды российской армии: так, их количество в сравнении с 2023 годом увеличилось на 20%. Такая тенденция связана с рядом поддержки новобранцев. В частности, граждане станут обладателями единоразовой гарантированной выплаты в размере 400 тысяч рублей.

В мае концерн Уралвагонзавод направил новые танки Т-90М «Прорыв» для российской армии.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Контракт#Армия#Военные#Военкомат#Екатеринбург
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