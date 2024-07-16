Свердловская область занимает одну из лидирующих позиции по числу контрактников

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Ежедневно около 30 жителей региона становятся частью российской армии, сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Екатеринбурге Виктор Валенцов в эфире ОТВ.
Среди первоочередных профессий для подписавших контракт отмечаются следующие: операторы беспилотников, водители машин, врачи и специалисты инженерной сферы.
При этом в этом году граждане все чаще становятся в ряды российской армии: так, их количество в сравнении с 2023 годом увеличилось на 20%. Такая тенденция связана с рядом поддержки новобранцев. В частности, граждане станут обладателями единоразовой гарантированной выплаты в размере 400 тысяч рублей.
В мае концерн Уралвагонзавод направил новые танки Т-90М «Прорыв» для российской армии.