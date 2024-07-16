Светофор около ТЦ Depo в Нижнем Тагиле временно отключат

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:50
Отключение светофора в данном районе города пройдет из-за запланированных ремонтных работ на линии электропередач, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.
Так, оба дня светофор будут отключать в 10 часов утра, а вновь начнет работать он в 15 часов дня.
Напомним, 10 июля 2024 года в Нижнем Тагиле на Фестивальной улице вследствие технического сбоя вышел из строя светофор, расположенный около Центра оптовой торговли.
Причина произошедших неполадок неизвестна. Рабочие приступили к устранению сбоя и вскоре его исправили.