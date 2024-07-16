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Светофор около ТЦ Depo в Нижнем Тагиле временно отключат

Светофор около ТЦ Depo в Нижнем Тагиле временно отключат

16 июля 2024, 04:48
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле временно будет выведен из эксплуатации светофор на Свердловском шоссе около ТЦ Depo. Дорожный объект отключат 16 и 17 июля 2024 года.

Отключение светофора в данном районе города пройдет из-за запланированных ремонтных работ на линии электропередач, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.

Так, оба дня светофор будут отключать в 10 часов утра, а вновь начнет работать он в 15 часов дня.

Напомним, 10 июля 2024 года в Нижнем Тагиле на Фестивальной улице вследствие технического сбоя вышел из строя светофор, расположенный около Центра оптовой торговли.

Причина произошедших неполадок неизвестна. Рабочие приступили к устранению сбоя и вскоре его исправили.

Некоторые светофоры в Екатеринбурге перестали работать из-за ливней
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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Город#ТЦ DEPO#Светофор#Ремонтные работы#Объект#Лэп#Отключение#Екатеринбург#ЦОДД
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