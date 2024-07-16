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Тарифы на электричество в Свердловской области стали выше

Тарифы на электричество в Свердловской области стали выше

16 июля 2024, 03:31
Фото: 1MI
В Свердловской области увеличились тарифы на электроэнергию с 1 июля 2024 года.

РЭК приняла расчеты по нескольким диапазонам. Первый месячный диапазон — до 11 000 киловатт, второй — 11-19 000 киловатт, а третий — более 19 000 киловатт.

Так, если объем потребления домохозяйства доходит до 21 000 киловатт, размер оплаты будет определяться по следующей формуле: 11 000 по 1 диапазону + 8 000 по 2 диапазону + 2 000 по 3 диапазону, рассказали в пресс-службе «Екатеринбургэнергосбыта».

Цены на общедомовое электроснабжение теперь будет высчитываться по первому диапазону. Так как месячное использование электричества в среднем — 200-500 киловатт, практически все физлица окажутся в первом диапазоне, где самый низкий тариф.

Напомним, с 1 июля 2024 года в Свердловской области тарифы на ЖКХ стали больше почти на 10%.

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