Тарифы на электричество в Свердловской области стали выше

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
РЭК приняла расчеты по нескольким диапазонам. Первый месячный диапазон — до 11 000 киловатт, второй — 11-19 000 киловатт, а третий — более 19 000 киловатт.
Так, если объем потребления домохозяйства доходит до 21 000 киловатт, размер оплаты будет определяться по следующей формуле: 11 000 по 1 диапазону + 8 000 по 2 диапазону + 2 000 по 3 диапазону, рассказали в пресс-службе «Екатеринбургэнергосбыта».
Цены на общедомовое электроснабжение теперь будет высчитываться по первому диапазону. Так как месячное использование электричества в среднем — 200-500 киловатт, практически все физлица окажутся в первом диапазоне, где самый низкий тариф.
Напомним, с 1 июля 2024 года в Свердловской области тарифы на ЖКХ стали больше почти на 10%.