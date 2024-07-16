Трое на одного: в Первоуральске трое насмерть забили мужчину

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Инцидент произошел в начале января этого года. Два мужчины и женщина пришли в гости к своему знакомому. В процессе общения между хозяином и гостями возник конфликт, который перерос в ссору.
Тогда гости начали бить мужчину тяжелыми подручными предметами, в том числе гардиной и стулом. Они также пинали его ногами, а затем выбросили с балкона второго этажа. Позднее занесли потерпевшего в дом, но тот скончался от полученных травм.
Суд приговорил убийц к тюремному заключению. Ранее судимый мужчина отсидит 10 лет в колонии строгого режима, а второй мужчина и женщина по 9,6 лет, сообщает прокуратура Свердловской области.