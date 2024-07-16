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Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Цены маленьких квартир в Екатеринбурге выросли почти на 17%

Цены екатеринбургских квартир с маленьким «квадратом» увеличились почти на 17%

16 июля 2024, 07:34
Фото: 1MI

Цены маленьких квартир в Екатеринбурге выросли почти на 17%

Екатеринбуржцам придется платить больше за квартиры с метражом до 32 «квадратов»: в среднем их цена увеличилась на 16,7%, достигнув показателя в 4,1 миллиона рублей.

Кроме того, для горожан стала выше стоимость одного квадратного метра: теперь в небольших квартирах показатели дошли до 159 321 рубля, что выше предыдущих на 16,3%. Такие данные предоставил портал «Мир квартир».

По словам главы портала Павла Луценко, такую тенденцию стоит связывать с распродажей недорогих квартир. Однако отмечается, что сами граждане стали реже интересовать маленькими квартирами примерно на 12% за год.

Ранее стало известно, что за год цена квадратного метра в однокомнатных квартирах на вторичном рынке в Екатеринбурге выросла на 11%.

#Ирина Кирилова#Общество#Экономика#Свердловская область#Статистика#Стоимость#Квартира#Екатеринбург#Цена
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