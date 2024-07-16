Цены екатеринбургских квартир с маленьким «квадратом» увеличились почти на 17%

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Кроме того, для горожан стала выше стоимость одного квадратного метра: теперь в небольших квартирах показатели дошли до 159 321 рубля, что выше предыдущих на 16,3%. Такие данные предоставил портал «Мир квартир».
По словам главы портала Павла Луценко, такую тенденцию стоит связывать с распродажей недорогих квартир. Однако отмечается, что сами граждане стали реже интересовать маленькими квартирами примерно на 12% за год.
Ранее стало известно, что за год цена квадратного метра в однокомнатных квартирах на вторичном рынке в Екатеринбурге выросла на 11%.