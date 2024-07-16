Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
К 2030 году коэффициенты по утилизационному сбору автомобилей и грузовиков, а также специальной техники увеличатся в несколько раз. Первое повышение ожидается уже в 2024 году. Базовая ставка для легкового транспорта, составляющая 20 тысяч рублей, умножится на коэффициент, зависящий от типа машины и объема двигателя, пишут «Новые известия».
Особенно россиян должен интересовать утильсбор на машины с объемом двигателя 1-2 литра, так как их подавляющее количество на российском рынке. На сегодняшний день из всех китайских автомобилей в РФ больший объем двигателя только у Tank 500, который стоит более шести миллионов рублей. У этой иномарки двигатель три литра.
Так, в 2024 году коэффициент планируется повысить до 27,81, а к 2023 году коэффициент будет 58,62. Таким образом в текущем году покупатели будут платить надбавку в размере 255 тысяч рублей, а в 2030 — 871 тысячу рублей. К такому же уровню собираются привести утильсбор на гибриды и электромобили.
Изначально утильсбор платили только импортеры, однако по требованию ВТО он касался и местных производителей. Чтобы производителей из-за рубежа и из РФ не ставить в одинаковые условия, местные предприятия получают субсидии, на которые оплачивается утильсбор. Однако в РФ для того, чтобы получать субсидии, нужно иметь полноценное производство и получить оценку от Минпромторга. В 2024 году минимальный уровень оценки должен составлять 2567 баллов. Этому соответствуют только УАЗ и Lada.
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что повышение утильсбора было задумано с целью убрать с авторынка китайских производителей. При этом планируется утильсбор на ввоз автомобилей для личного пользования оставить в пределах 3400 рублей до 2030 года. Пригнать машину можно из США и Европы, а также из Японии и Кореи. Выгодно будет заказывать автомобиль трех-пяти лет, так как на них действует минимальный уровень таможенной пошлины.
Все сборы таможни при ввозе будут составлять примерно 530 тысяч рублей. После них нужно будет заплатить организации, которая начнет заниматься выкупом, оформлением документов и доставкой иномарки. Это обойдется покупателю в 250-300 тысяч рублей.
Минпромторг пока оставляет возможности для россиян, которые не хотят менять автомобили. Однако если нужно срочно купить новый автомобиль — для большинства жителей страны Lada будет единственным вариантом.