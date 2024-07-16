Цены на автомобили в РФ вырастут из-за индексации утильсбора

Изначально утильсбор платили только импортеры, однако по требованию ВТО он касался и местных производителей. Чтобы производителей из-за рубежа и из РФ не ставить в одинаковые условия, местные предприятия получают субсидии, на которые оплачивается утильсбор. Однако в РФ для того, чтобы получать субсидии, нужно иметь полноценное производство и получить оценку от Минпромторга. В 2024 году минимальный уровень оценки должен составлять 2567 баллов. Этому соответствуют только УАЗ и Lada.