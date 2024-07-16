В Екатеринбурге американского шпиона Гершковича начнут судить на месяц раньше

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
На первом заседании по делу было назначено другое число — 13 августа, сообщили в пресс-службе облсуда.
По ходатайству выступающих в интересах американца юристов процесс откроется в четверг, 18 июля, в 11:00 по местному времени.
Напомним, что Гершковича задержали в начале весны 2023 года в Свердловской области. Американец шпионил в пользу США, уверено следствие. По некоторым данным, он мог собирать информацию о тагильском оборонном предприятии «Уралвагонзавод».
Дело Гершковича ранее уже рассматривалось судом — первое заседание прошло 26 июня. Журналист категорически отказывается признавать свою вину.
Ранее защита Гершковича обжаловала его заключение под стражу. Адвокаты настаивают на более мягкой мере пресечения.