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Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело шпиона Гершковича на месяц раньше

В Екатеринбурге американского шпиона Гершковича начнут судить на месяц раньше

16 июля 2024, 16:23
Фото: Изображение Midjourney

Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело шпиона Гершковича на месяц раньше

В Екатеринбурге Эван Гершкович предстанет перед судом на месяц раньше. Адвокаты американца настаивали на более ранних сроках рассмотрения дела.

На первом заседании по делу было назначено другое число — 13 августа, сообщили в пресс-службе облсуда.

По ходатайству выступающих в интересах американца юристов процесс откроется в четверг, 18 июля, в 11:00 по местному времени.

Напомним, что Гершковича задержали в начале весны 2023 года в Свердловской области. Американец шпионил в пользу США, уверено следствие. По некоторым данным, он мог собирать информацию о тагильском оборонном предприятии «Уралвагонзавод».

Дело Гершковича ранее уже рассматривалось судом — первое заседание прошло 26 июня. Журналист категорически отказывается признавать свою вину.

Ранее защита Гершковича обжаловала его заключение под стражу. Адвокаты настаивают на более мягкой мере пресечения.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Суд#Криминал#США#Шпионаж#Екатеринбург#Журналист задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже
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