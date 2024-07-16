В Екатеринбурге пенсионерка выпала из окна и разбилась

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Точная причина трагедии пока не установлена, однако, по словам знакомых пенсионерки, недавно она вернулась из реабилитационного центра, где проходила курс лечения от алкогольной зависимости, пишет «КП — Екатеринбург».
Погибшая была богата и владела несколькими квартирами. Также известно, что родные пенсионерки, дочь и внучка, общаться с ней не хотели. После возвращения с реабилитации она снова начала пить, также поделились подробностями соседи.
Помощь медиков выпавшей из окна екатеринбурженке не потребовалась: она скончалась до приезда скорой.
Еще одна подобная трагедия произошла в Екатеринбурге во вторник, 16 июля. Из окна выпала и также погибла 22-летняя девушка.