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Published Сегодня, 16:36

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Updated Сегодня, 16:38

Пожилая женщина выпала из окна в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пенсионерка выпала из окна и разбилась

16 июля 2024, 16:36
Фото: 1MI

Пожилая женщина выпала из окна в Екатеринбурге

В ЖК «Бажовский» пожилая екатеринбурженка выпала из окна и погибла. Соседи рассказали, что она страдала от хронического алкоголизма.

Точная причина трагедии пока не установлена, однако, по словам знакомых пенсионерки, недавно она вернулась из реабилитационного центра, где проходила курс лечения от алкогольной зависимости, пишет «КП — Екатеринбург».

Погибшая была богата и владела несколькими квартирами. Также известно, что родные пенсионерки, дочь и внучка, общаться с ней не хотели. После возвращения с реабилитации она снова начала пить, также поделились подробностями соседи.

Помощь медиков выпавшей из окна екатеринбурженке не потребовалась: она скончалась до приезда скорой.

Еще одна подобная трагедия произошла в Екатеринбурге во вторник, 16 июля. Из окна выпала и также погибла 22-летняя девушка.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Гибель#Пенсионерка#Родственники#Многоэтажка#Алкоголизм#18+#Екатеринбург#Выпала из окна
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