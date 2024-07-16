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В ФОМС напомнили будущим мам, что им доступно по полису ОМС

В ФОМС напомнили будущим мам, что им доступно по полису ОМС

16 июля 2024, 15:13
Фото: 1MI
В России беременные женщины имеют право на бесплатные медицинские услуги по полису ОМС. В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования им оказывается профилактическая, скорая, специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная.

Будущие мамы могут наблюдаться в любых женских консультациях, независимо от места жительства и регистрации. По полису ОМС они могут встать на учет в женской консультации, посещать гинеколога, сдавать анализы, проходить осмотры у узких специалистов, делать УЗИ, КТГ-исследование, аудиологический скрининг, имеют право на госпитализацию для родов и последующую медицинскую помощь для себя и ребенка, передала «Комсомольская правда».

При наличии медицинских показаний эпидуральная анестезия также предоставляется бесплатно. Кроме того, роды могут проходить в присутствии одного из близких. С этого года в базовую программу ОМС включены услуги медицинского психолога.

Иногда для наблюдения беременных требуется высокотехнологичная медицинская помощь, которая также предоставляется по полису ОМС. Женщины имеют право на бесплатную медицинскую помощь не только во время беременности и родов, но и в послеродовой период, а также при абортах, врожденных аномалиях и некоторых состояниях у детей в перинатальный период.

С 2024 года граждане в возрасте от 18 до 49 лет могут бесплатно проходить оценку репродуктивного здоровья в рамках диспансеризации по полису ОМС. Это поможет выявить заболевания или состояния, которые могут повлиять на беременность, а также факторы риска их развития.

Консультации по интересующим вопросам можно получить в страховых медицинских организациях, выдавших полис ОМС, а также по телефонам горячих линий территориальных фондов.

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