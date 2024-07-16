В ФОМС напомнили будущим мам, что им доступно по полису ОМС

Иногда для наблюдения беременных требуется высокотехнологичная медицинская помощь, которая также предоставляется по полису ОМС. Женщины имеют право на бесплатную медицинскую помощь не только во время беременности и родов, но и в послеродовой период, а также при абортах, врожденных аномалиях и некоторых состояниях у детей в перинатальный период.