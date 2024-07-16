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Бензин АИ-95 в Екатеринбурге исчез из-за ремонта дорожного полотна

В «Газпромнефти» назвали причину исчезновения бензина АИ-95 в Екатеринбурге

16 июля 2024, 15:29
Фото: 1MI

Бензин АИ-95 в Екатеринбурге исчез из-за ремонта дорожного полотна

В пресс-службе АЗС «Газпромнефть» прокомментировали TagilCity.ru причину исчезновения бензина марки АИ-95 с некоторых заправок Екатеринбурга.

Бензин марки АИ-95 временно нельзя купить на некоторых АЗС Екатеринбурга из-за проблем с доставкой и реализацией, вызванных ремонтом дорожного полотна, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе компании.

На отмеченных в публикации станциях в настоящее время ведется ремонт дорожного покрытия, из-за чего временно ограничена возможность доставки и реализации бензина. Заправить автомобиль топливом АИ-92 и АИ-95 можно на ближайших АЗС сети на Космонавтов, Кислородной, Сибирском тракте, Высоцкого, Шейнкмана и Посадской. Сеть сожалеет о доставленных неудобствах и предпринимает необходимые меры для скорейшего возобновления работы станций в полном объеме, — проинформировали представители пресс-службы.

Ранее мы рассказали, что с этой проблемой в понедельник, 15 июля, столкнулись некоторые водители в Екатеринбурге.

Напомним, что бензин водители не могли купить на АЗС на улицах Блюхера и Восточной. При этом в приложении факт нехватки топлива не отражался. Водители, которые попытались решить проблему, позвонив на телефон горячей линии, также ответа не получили.

В конце июня 2024 года цены на бензин в Свердловской области резко выросли.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Эксклюзив#Бензин#Газпромнефть#Екатеринбург#Автомобили
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