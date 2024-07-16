В «Газпромнефти» назвали причину исчезновения бензина АИ-95 в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Бензин марки АИ-95 временно нельзя купить на некоторых АЗС Екатеринбурга из-за проблем с доставкой и реализацией, вызванных ремонтом дорожного полотна, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе компании.
На отмеченных в публикации станциях в настоящее время ведется ремонт дорожного покрытия, из-за чего временно ограничена возможность доставки и реализации бензина. Заправить автомобиль топливом АИ-92 и АИ-95 можно на ближайших АЗС сети на Космонавтов, Кислородной, Сибирском тракте, Высоцкого, Шейнкмана и Посадской. Сеть сожалеет о доставленных неудобствах и предпринимает необходимые меры для скорейшего возобновления работы станций в полном объеме, — проинформировали представители пресс-службы.
Ранее мы рассказали, что с этой проблемой в понедельник, 15 июля, столкнулись некоторые водители в Екатеринбурге.
Напомним, что бензин водители не могли купить на АЗС на улицах Блюхера и Восточной. При этом в приложении факт нехватки топлива не отражался. Водители, которые попытались решить проблему, позвонив на телефон горячей линии, также ответа не получили.
В конце июня 2024 года цены на бензин в Свердловской области резко выросли.