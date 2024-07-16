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Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

В Нижнем Тагиле начались работы по нанесению новой разметки

В Нижнем Тагиле делают новую разметку

16 июля 2024, 13:50
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле начались работы по нанесению новой разметки

В Нижнем Тагиле наносят рельефную разметку на дорогах.

С конца прошлой недели в Нижнем Тагиле начались работы по нанесению структурной разметки 1.3 на автомобильных дорогах.

Рельефная «двойная сплошная» уже появилась на участках с четырьмя полосами движения в обоих направлениях по улицам Карла Маркса, Строителей, Ленинградской, Юности, Алтайской, Зари, Садовой, Вагоностроителей, Восточное шоссе, Дзержинского, Серова.

В течение июля работы продолжатся по улицам Черных
Фрунзе, Челюскинцев, В. Черепанова, Доктора Юрьевой, Фестивальная, Красногвардейская, Индустриальная, Уральский проспект.

Данный тип разметки является физическим способом разделения встречных потоков движения. Она создает вибрацию при наезде, что повышает безопасность движения, сообщает «Центр организации дорожного движения».

Напомним, в Нижнем Тагиле временно изменится маршрут автобуса №46 из-за ремонта дороги.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Дороги#Дорожная разметка#Ремонт дороги#Екатеринбург
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