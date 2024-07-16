В Нижнем Тагиле делают новую разметку

С конца прошлой недели в Нижнем Тагиле начались работы по нанесению структурной разметки 1.3 на автомобильных дорогах.



Рельефная «двойная сплошная» уже появилась на участках с четырьмя полосами движения в обоих направлениях по улицам Карла Маркса, Строителей, Ленинградской, Юности, Алтайской, Зари, Садовой, Вагоностроителей, Восточное шоссе, Дзержинского, Серова.



В течение июля работы продолжатся по улицам Черных

Фрунзе, Челюскинцев, В. Черепанова, Доктора Юрьевой, Фестивальная, Красногвардейская, Индустриальная, Уральский проспект.



Данный тип разметки является физическим способом разделения встречных потоков движения. Она создает вибрацию при наезде, что повышает безопасность движения, сообщает «Центр организации дорожного движения».