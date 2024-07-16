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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

17 июля в полночь в Нижнем Тагиле верующие соберутся на ночную литургию

В Нижнем Тагиле состоится ночная литургия в память об убиенной царской семье

16 июля 2024, 13:23
Фото: 1MI

17 июля в полночь в Нижнем Тагиле верующие соберутся на ночную литургию

Ночное Богослужение в память о царской семье состоится в Кафедральном соборе Нижнего Тагила.

В ночь на 17 июля православные тагильчане почтят память царя Николая и его семьи. 16 июля в 23:30 начнется Божественная литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Скорбященского женского монастыря.

В эту самую ночь царскую семью расстреляли в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге. Это случилось в два часа ночи.

Перед этим императорскому врачу приказали вывести всю семью из дома из-за неспокойной обстановке в городе. В подвале тех, кто не умер сразу, добивали штыками.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Храм#Богослужение#Литургия#Екатеринбург#Божественная литургия
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