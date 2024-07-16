В Нижнем Тагиле состоится ночная литургия в память об убиенной царской семье

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В ночь на 17 июля православные тагильчане почтят память царя Николая и его семьи. 16 июля в 23:30 начнется Божественная литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Скорбященского женского монастыря.
В эту самую ночь царскую семью расстреляли в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге. Это случилось в два часа ночи.
Перед этим императорскому врачу приказали вывести всю семью из дома из-за неспокойной обстановке в городе. В подвале тех, кто не умер сразу, добивали штыками.