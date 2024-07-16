В Нижнем Тагиле временно изменится маршрут автобуса №46 из-за ремонта дороги

Общественный транспорт будет объезжать данный участок от торгового центра «Малина» по проспекту Ленина, затем по проспекту Мира, и далее по улицам Карла Маркса, Пархоменко. Затем автобус продолжит следовать по своему маршруту. Временная схема будет действовать в двух направлениях.



После завершения реконструкции данного участка автодороги движение общественного транспорта будет выполняться в прежнем режиме, сообщает «Тагильский Трамвай»