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Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

В Нижнем Тагиле временно изменится маршрут автобуса №46

В Нижнем Тагиле временно изменится маршрут автобуса №46 из-за ремонта дороги

16 июля 2024, 06:26
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле временно изменится маршрут автобуса №46

В Нижнем Тагиле на пять дней изменится маршрут автобуса №46.

С 15 по 20 июля 2024 года в Нижнем Тагиле автобусный маршрут №46 частично изменит схему движения. Данные изменения связаны с ремонтными работами на автодороге по улице Пархоменко от проезда Ленина до улицы Карла Маркса.

Общественный транспорт будет объезжать данный участок от торгового центра «Малина» по проспекту Ленина, затем по проспекту Мира, и далее по улицам Карла Маркса, Пархоменко. Затем автобус продолжит следовать по своему маршруту. Временная схема будет действовать в двух направлениях.

После завершения реконструкции данного участка автодороги движение общественного транспорта будет выполняться в прежнем режиме, сообщает «Тагильский Трамвай»

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#Екатерина Смирнова#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Ремонт дорог#Ремонт дороги#Общественный транспорт#Городской транспорт#Екатеринбург
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