В Свердловской области мальчик порвал связку: чиновникам придется заплатить 350 тысяч

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Инцидент произошел в 2023 году на сборах талантливых детей «Прометей». Мероприятие проходило в летнем лагере «Чайка». Организатором выступило местное управление образования.
В одну из ночей для ребят устроили квест. В процессе игры подросток испугался и спрыгнул с высоты лестницы клуба. Позже ему был поставлен диагноз разрыв связки нижней конечности.
По решению суда ведомство обязано заплатить ребенку компенсацию в размере триста тысяч рублей, а также пятьдесят тысяч его матери.
Напомним, в Свердловской области воспитатель ударила сироту и выплатит за это подростку 25 тысяч рублей.