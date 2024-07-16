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Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

В Свердловской области чиновники заплатят мальчику за травму в лагере

В Свердловской области мальчик порвал связку: чиновникам придется заплатить 350 тысяч

16 июля 2024, 11:17
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области чиновники заплатят мальчику за травму в лагере

В Свердловской области подросток в лагере для талантливых детей получил серьезную травму нижней конечности. Суд обязал чиновников выплатить ему 350 тысяч рублей.

Инцидент произошел в 2023 году на сборах талантливых детей «Прометей». Мероприятие проходило в летнем лагере «Чайка». Организатором выступило местное управление образования.

В одну из ночей для ребят устроили квест. В процессе игры подросток испугался и спрыгнул с высоты лестницы клуба. Позже ему был поставлен диагноз разрыв связки нижней конечности.

По решению суда ведомство обязано заплатить ребенку компенсацию в размере триста тысяч рублей, а также пятьдесят тысяч его матери.

Напомним, в Свердловской области воспитатель ударила сироту и выплатит за это подростку 25 тысяч рублей.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Суд#Деньги#Екатеринбург#Инцидент
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