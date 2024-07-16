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Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

В Артемовске появилась необычная кошка с крыльями

В Свердловской области нашли кошку с крыльями. Но она не летает

16 июля 2024, 08:19
Фото: Изображение Midjourney

В Артемовске появилась необычная кошка с крыльями

Крылатая кошка обнаружена в городе Артемовске Свердловской области.

Информация о крылатой кошке появилась в социальных сетях. Началось все с того, что местный житель увидел любимое животное и захотел погладить, не подозревая, что с ним что-то может быть не так.

Когда он протянул руку, чтобы приласкать четвероногое, животное не оценило этот порыв и побежало. В этот момент на спине кошки мужчина увидел два крыла, которые поднимались и опускались в такт движениям удаляющегося животного.

Фото: telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского»Фото: telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского»
Фото: telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского»
Фото: telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского»Фото: telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского»
Фото: telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского»

К слову, за последние двести лет таких случаев известно всего 150. Причиной возникновения крыльев у кошки может быть как генетическая мутация, так и большие комки шерсти или же «астения», при которой кожа обвисает, пишет Ура.Ру со ссылкой на telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Животные#Кошка#Екатеринбург#Инцидент
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