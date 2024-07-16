В Свердловской области нашли кошку с крыльями. Но она не летает

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Информация о крылатой кошке появилась в социальных сетях. Началось все с того, что местный житель увидел любимое животное и захотел погладить, не подозревая, что с ним что-то может быть не так.
Когда он протянул руку, чтобы приласкать четвероногое, животное не оценило этот порыв и побежало. В этот момент на спине кошки мужчина увидел два крыла, которые поднимались и опускались в такт движениям удаляющегося животного.
К слову, за последние двести лет таких случаев известно всего 150. Причиной возникновения крыльев у кошки может быть как генетическая мутация, так и большие комки шерсти или же «астения», при которой кожа обвисает, пишет Ура.Ру со ссылкой на telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского».