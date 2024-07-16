В Свердловской области нашли кошку с крыльями. Но она не летает

К слову, за последние двести лет таких случаев известно всего 150. Причиной возникновения крыльев у кошки может быть как генетическая мутация, так и большие комки шерсти или же «астения», при которой кожа обвисает, пишет Ура.Ру со ссылкой на telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского».