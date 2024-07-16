Вылет самолета из Екатеринбурга в Турцию задержали на семь часов

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Вылет был перенесен и назначен на 12:10. Задержка произошла в связи с поздним прибытием авиатранспорта, рассказали «КП-Екатеринбург» в компании.
Напомним, ночью 15 июля 2024 года в аэропорту Кольцово в связи с задержкой вылета опаздывали два авиамаршрута «Уральских авиалиний». Самолеты летели в Санкт-Петербург и в Кыргызстан.
Также известно, что еще несколько самолетов не прибыли в место назначения вовремя. Они задерживались на 1-3 часа. По какой причине произошли данные задержки — неизвестно.