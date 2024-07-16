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Вылет самолета из Екатеринбурга в Турцию задержали на семь часов

Вылет самолета из Екатеринбурга в Турцию задержали на семь часов

16 июля 2024, 08:50
В Екатеринбурге более, чем на семь часов произошла задержка авиарейса Екатеринбург — Анталья компании «Уральские авиалинии». Самолет должен был отправиться в рейс ранним утром 16 июля 2024 года.

Вылет был перенесен и назначен на 12:10. Задержка произошла в связи с поздним прибытием авиатранспорта, рассказали «КП-Екатеринбург» в компании.

Напомним, ночью 15 июля 2024 года в аэропорту Кольцово в связи с задержкой вылета опаздывали два авиамаршрута «Уральских авиалиний». Самолеты летели в Санкт-Петербург и в Кыргызстан.

Также известно, что еще несколько самолетов не прибыли в место назначения вовремя. Они задерживались на 1-3 часа. По какой причине произошли данные задержки — неизвестно.

Аварийная посадка самолета в екатеринбургском «Кольцово» могла произойти из-за шасси
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#Елизавета Зиборова#Общество#Кольцово#Авиакомпания#Самолет#Авиарейс#Задержка#Турция#Аэропорт#Уральские авиалинии#Рейс#Задержка вылета#Екатеринбург#Инцидент
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