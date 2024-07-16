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Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Пропавший подросток с ДЦП в Челябинской области найден мертвым в болоте

Завершены поиски пропавшего школьника с ДЦП в Челябинской области

16 июля 2024, 05:18
Фото: Изображение Midjourney

Пропавший подросток с ДЦП в Челябинской области найден мертвым в болоте

В Челябинской области нашли мертвым 14-летнего подростка, у которого было ДЦП. Он пропал около поселка Бектыш 6 июля 2024 года.

Известно, что в день пропажи родители вместе с мальчиком отправились в лес собирать грибы. В какой-то момент подросток от них отбился и пропал. Когда родители заметили, что сына с ними нет, они обратились за помощью. Были организованы поиски волонтерами, МЧС и полицией, пишет «Курс дела».

Кроме ДЦП у мальчика были эпилепсия, гемипарез и небольшое отставание в умственном развитии. По словам родственницы семьи, родители все время проводили с сыном вместе и старались давать ему всестороннее развитие.

Спустя 10 дней тело мальчика было найдено в болоте. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, в июне 2024 года 10-летняя девочка с ДЦП ушла с садового участка в лес и не вернулась. Вскоре ее нашли живой.

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