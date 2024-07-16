Завершены поиски пропавшего школьника с ДЦП в Челябинской области

Известно, что в день пропажи родители вместе с мальчиком отправились в лес собирать грибы. В какой-то момент подросток от них отбился и пропал. Когда родители заметили, что сына с ними нет, они обратились за помощью. Были организованы поиски волонтерами, МЧС и полицией, пишет «Курс дела».