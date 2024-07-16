Жителей Екатеринбурга напугал странный звук

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
По предположению одной из местных жительниц, звук раздался из-за того, что где-то в районе пробило газ, пишет Е1.
Однако в газовой службе объяснили, что никакого прорыва газа не было. Сотрудники аварийки проводят плановые работы по стравливанию газа.
Напомним, 23 июня 2024 года в аэропорту Кольцово прозвучала пожарная сигнализация. После этого всех людей вывели на улицу, однако вскоре оказалось, что тревога была ложной. Причина срабатывания сигнала неизвестна.