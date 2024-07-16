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Published Сегодня, 07:10

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Updated Сегодня, 07:12

Жителей Екатеринбурга напугал странный звук

Жителей Екатеринбурга напугал странный звук

16 июля 2024, 07:10
Фото: 1MI
Жители Солнечного района в Екатеринбурге услышали непонятный звук утром 16 июля 2024 года.

По предположению одной из местных жительниц, звук раздался из-за того, что где-то в районе пробило газ, пишет Е1.

Видео: Е1

Однако в газовой службе объяснили, что никакого прорыва газа не было. Сотрудники аварийки проводят плановые работы по стравливанию газа.

Напомним, 23 июня 2024 года в аэропорту Кольцово прозвучала пожарная сигнализация. После этого всех людей вывели на улицу, однако вскоре оказалось, что тревога была ложной. Причина срабатывания сигнала неизвестна.

Жители Екатеринбурга услышали сигнал сирены
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