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Posted 17 июля, 07:06

Published 17 июля, 07:06

Modified 18 июля, 05:10

Updated 18 июля, 05:10

16-летняя девочка пропала в Екатеринбурге

16-летняя девочка пропала в Екатеринбурге

17 июля 2024, 07:06
Фото: Изображение Midjourney
Подросток 16 лет по имени Нозия Дададжанова потерялась в Екатеринбурге. Сейчас местные добровольцы пытаются обнаружить девочку. Она перестала выходить на связь во вторник, 16 июля. Перед пропажей подростка можно было увидеть на Химмаше.

Среди примет выделяются следующие: глаза у нее темно-карие, длинные волосы черного цвета. Из одежды — кофта желтого цвета, штаны черного цвета и сланцы серого цвета.

В случае какой-либо информации о пропавшей девочке стоит обратиться к старшему координатору спасательного отряда «Прорыв» Евгению. Кроме того, подростка разыскивает полиция.

Накануне екатеринбуржцы начали искать пропавшего без вести подростка. Молодой человек 15 лет перестал выходить на связь в понедельник, 15 июля.

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#Ирина Кирилова#Общество#Происшествия#Дети#Свердловская область#Поиск#Подростки#Пропавшие#Екатеринбург
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