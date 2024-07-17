16-летняя девочка пропала в Екатеринбурге

Подросток 16 лет по имени Нозия Дададжанова потерялась в Екатеринбурге. Сейчас местными добровольцы пытаются обнаружить девочку. Она перестала выходить на связь во вторник, 16 июля. Перед пропажей подростка можно было увидеть на Химмаше.