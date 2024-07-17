16-летняя девочка пропала в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Среди примет выделяются следующие: глаза у нее темно-карие, длинные волосы черного цвета. Из одежды — кофта желтого цвета, штаны черного цвета и сланцы серого цвета.
В случае какой-либо информации о пропавшей девочке стоит обратиться к старшему координатору спасательного отряда «Прорыв» Евгению. Кроме того, подростка разыскивает полиция.
Накануне екатеринбуржцы начали искать пропавшего без вести подростка. Молодой человек 15 лет перестал выходить на связь в понедельник, 15 июля.