45 тысяч человек прошли Крестным ходом в Екатеринбурге в память о Царской семье

В память об этом событии православные верующие со всей страны ежегодно собираются в Екатеринбурге, чтобы пройти крестным ходом от Храма на Крови, который возвели на месте убийства царя Николая и его семьи, в монастырь, построенный в честь святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. В этом году в Крестном ходе участвовало 45000 человек, пишет ТАСС.