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Екатеринбурге более сорока тысяч человек посетили Царский Крестный ход

45 тысяч человек прошли Крестным ходом в Екатеринбурге в память о Царской семье

17 июля 2024, 06:40
Фото: 1MI

Екатеринбурге более сорока тысяч человек посетили Царский Крестный ход

Царский Крестный ход собрал в Екатеринбурге более сорока тысяч человек.

В Ночь на 17 июля тысячи верующих собрались, чтобы почтить память убиенных Царя Николая, Царицы Александры и их детей Марии, Ольги, Татьяны, Анастасии и Алексея.

Ровно 106 лет назад большевики привезли всю царскую семью в дом Ипатьева и в два часа ночи расстреляли.

В память об этом событии православные верующие со всей страны ежегодно собираются в Екатеринбурге, чтобы пройти крестным ходом от Храма на Крови, который возвели на месте убийства царя Николая и его семьи, в монастырь, построенный в честь святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. В этом году в Крестном ходе участвовало 45000 человек, пишет ТАСС.

Напомним, в Нижнем Тагиле состоялась ночная литургия в память об убиенной царской семье.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Храм#Храм-на-крови#Крестный ход#Екатеринбург#Царский крестный ход
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