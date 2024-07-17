45 тысяч человек прошли Крестным ходом в Екатеринбурге в память о Царской семье

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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В Ночь на 17 июля тысячи верующих собрались, чтобы почтить память убиенных Царя Николая, Царицы Александры и их детей Марии, Ольги, Татьяны, Анастасии и Алексея.
Ровно 106 лет назад большевики привезли всю царскую семью в дом Ипатьева и в два часа ночи расстреляли.
В память об этом событии православные верующие со всей страны ежегодно собираются в Екатеринбурге, чтобы пройти крестным ходом от Храма на Крови, который возвели на месте убийства царя Николая и его семьи, в монастырь, построенный в честь святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. В этом году в Крестном ходе участвовало 45000 человек, пишет ТАСС.
Напомним, в Нижнем Тагиле состоялась ночная литургия в память об убиенной царской семье.