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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

700 СНТ в Свердловской области планируют подключить газ

700 садовых товариществ в Свердловской области могут получить газ

17 июля 2024, 12:48
Фото: 1MI

700 СНТ в Свердловской области планируют подключить газ

Почти 700 СНТ в Свердловской области могут получить газ.

В регионе планируют газифицировать почти семьсот садовых товариществ.

Сейчас проводится инвентаризация СНТ, чтобы определить, какие из них могут быть подключены к газоснабжению. В регионе насчитывается 1799 СНТ, в которых 2856 домовладельцев выразили желание получить газ.

До границы участков СНТ газопровод будет прокладываться абсолютно бесплатно. Сначала голубое топливо проведут в уже газифицированные СНТ, а затем — в негазифицированные, но расположенные в населенных пунктах, где газ уже есть, сообщили в департаменте информполитики.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Газификация#Дача#Екатеринбург#СНТ
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