700 садовых товариществ в Свердловской области могут получить газ

Сейчас проводится инвентаризация СНТ, чтобы определить, какие из них могут быть подключены к газоснабжению. В регионе насчитывается 1799 СНТ, в которых 2856 домовладельцев выразили желание получить газ.



До границы участков СНТ газопровод будет прокладываться абсолютно бесплатно. Сначала голубое топливо проведут в уже газифицированные СНТ, а затем — в негазифицированные, но расположенные в населенных пунктах, где газ уже есть, сообщили в департаменте информполитики.