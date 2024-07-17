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Published Сегодня, 11:55

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Updated Сегодня, 11:57

Бастрыкин заинтересовался делом об убийстве женщины в Екатеринбурге

Бастрыкин заинтересовался делом об убийстве женщины в Екатеринбурге

17 июля 2024, 11:55
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о том, как идет следствие по делу убийства жительницы Екатеринбурга, которое совершил ее бывший муж.

О ходе расследования предоставит доклад исполняющий обязанности руководителя областного Следкома константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе свердловского СК.

Напомним, преступление случилось 13 июля 2024 года. Бывший муж погибшей напал на нее в подъезде и нанес ей ножевые ранения. В результате екатеринбурженка скончалась. Нападавшего задержали и поместили под стражу.

Известно, что задержанный является уроженцем Таджикистана и несколько лет назад приехал в Екатеринбург.

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