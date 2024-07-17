Бастрыкин заинтересовался делом об убийстве женщины в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
О ходе расследования предоставит доклад исполняющий обязанности руководителя областного Следкома константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе свердловского СК.
Напомним, преступление случилось 13 июля 2024 года. Бывший муж погибшей напал на нее в подъезде и нанес ей ножевые ранения. В результате екатеринбурженка скончалась. Нападавшего задержали и поместили под стражу.
Известно, что задержанный является уроженцем Таджикистана и несколько лет назад приехал в Екатеринбург.