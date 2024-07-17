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В Екатеринбурге водитель иномарки избил пенсионера с инсультом

Бил кулаком: агрессивный водитель в Екатеринбурге избил пенсионера с инсультом

17 июля 2024, 15:44
Фото: 1MI

В Екатеринбурге водитель иномарки избил пенсионера с инсультом

Две машины не поделили дорогу в Екатеринбурге. В результате владелец Toyota Camry набросился на оппонента, 68-летнего мужчину, который недавно перенес инсульт, с кулаками.

Пожилого екатеринбуржца, которому лишь месяц назад сделали операцию после перенесенного инсульта и только что сняли швы, атаковал агрессивный водитель японской машины, сообщает Е1.

Пенсионер задом выезжал с парковки и врезался в автомобиль Toyota Camry. Ее разъяренный водитель выскочил и начал бить мужчину кулаком через открытое окно. Екатеринбуржец, который еще не успел восстановиться после недавней операции, получил сотрясение мозга и ушибы.

Он написал заявление в полицию по факту нападения.

Ранее в Ирбитском районе местный житель напал на сотрудника ГАИ.

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