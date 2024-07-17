Бил кулаком: агрессивный водитель в Екатеринбурге избил пенсионера с инсультом

Пенсионер задом выезжал с парковки и врезался в автомобиль Toyota Camry. Ее разъяренный водитель выскочил и начал бить мужчину кулаком через открытое окно. Екатеринбуржец, который еще не успел восстановиться после недавней операции, получил сотрясение мозга и ушибы.