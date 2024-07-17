Бил кулаком: агрессивный водитель в Екатеринбурге избил пенсионера с инсультом

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Пожилого екатеринбуржца, которому лишь месяц назад сделали операцию после перенесенного инсульта и только что сняли швы, атаковал агрессивный водитель японской машины, сообщает Е1.
Пенсионер задом выезжал с парковки и врезался в автомобиль Toyota Camry. Ее разъяренный водитель выскочил и начал бить мужчину кулаком через открытое окно. Екатеринбуржец, который еще не успел восстановиться после недавней операции, получил сотрясение мозга и ушибы.
Он написал заявление в полицию по факту нападения.
Ранее в Ирбитском районе местный житель напал на сотрудника ГАИ.