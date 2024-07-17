Боец СВО лишился 4 млн в Екатеринбурге

В связи с этим злоумышленник заявил, что он может предоставить квартиру для снятия на некоторое время. В итоге, бойца спецоперации так перевозили по различным квартирам, а в какой-то момент под предлогом спасения его денег злоумышленник отобрал у потерпевшего телефон.