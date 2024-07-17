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Злоумышленники украли почти 4 млн рублей у бойца СВО в Екатеринбурге

Боец СВО лишился 4 млн в Екатеринбурге

17 июля 2024, 06:47
Фото: 1MI

Злоумышленники украли почти 4 млн рублей у бойца СВО в Екатеринбурге

У солдата российской армии, участвовавшего в спецоперации, украли около 3,6 миллиона рублей в Екатеринбурге.

Как уточняется, в рамках поездки в город мужчина хотел выйти в отпуск, однако с ним случилась такого рода ситуация.

Как рассказал источник Ура.ру, кража произошла следующим образом: к бойцу СВО для предложения помощи обратился незнакомый ему ранее таксист. Злоумышленник, в свою очередь, втерся в доверие к потерпевшему для дальнейшего обмана. Военный хотел добраться до своей части, однако его убедили, что туда ехать смысла нет.

В связи с этим злоумышленник заявил, что он может предоставить квартиру для снятия на некоторое время. В итоге, бойца спецоперации так перевозили по различным квартирам, а в какой-то момент под предлогом спасения его денег злоумышленник отобрал у потерпевшего телефон.

Затем преступник предложил военному хорошо отдохнуть, увезя того в сауну. На территории объекта счет закрывался деньгами бойца. После продолжительного сна, мужчина проснулся и увидел на своей карте отсутствие средств. По его словам, мошенники переводили от 1200 до полумиллиона рублей. Стоит отметить, что эти деньги мужчина получил, поскольку был ранен в зоне СВО.

Сейчас этим вопросом занимаются полицейские, поскольку военный составил заявление на злоумышленников.

В апреле произошел похожий случай: у бойца СВО из Свердловской области украли деньги, которые он получил за ранение.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Деньги#Криминал#Кража#Военные#Екатеринбург#СВО
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