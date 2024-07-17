Боец СВО лишился 4 млн в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Как уточняется, в рамках поездки в город мужчина хотел выйти в отпуск, однако с ним случилась такого рода ситуация.
Как рассказал источник Ура.ру, кража произошла следующим образом: к бойцу СВО для предложения помощи обратился незнакомый ему ранее таксист. Злоумышленник, в свою очередь, втерся в доверие к потерпевшему для дальнейшего обмана. Военный хотел добраться до своей части, однако его убедили, что туда ехать смысла нет.
В связи с этим злоумышленник заявил, что он может предоставить квартиру для снятия на некоторое время. В итоге, бойца спецоперации так перевозили по различным квартирам, а в какой-то момент под предлогом спасения его денег злоумышленник отобрал у потерпевшего телефон.
Затем преступник предложил военному хорошо отдохнуть, увезя того в сауну. На территории объекта счет закрывался деньгами бойца. После продолжительного сна, мужчина проснулся и увидел на своей карте отсутствие средств. По его словам, мошенники переводили от 1200 до полумиллиона рублей. Стоит отметить, что эти деньги мужчина получил, поскольку был ранен в зоне СВО.
Сейчас этим вопросом занимаются полицейские, поскольку военный составил заявление на злоумышленников.
В апреле произошел похожий случай: у бойца СВО из Свердловской области украли деньги, которые он получил за ранение.