Бывший главред «Ведомостей» в Москве умер в 69 лет

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В 2007 году Шмаров был гендиректором онлайн-журнала «Сноб». Затем некоторое время он возглавлял интернет-канал «Проект 42», пишут «Ведомости».
Весной 2020 года Андрея Шмарова назначили врио главного редактора «Ведомостей». В этом издании он работал до мая 2021 года, после чего по неназванным причинам покинул должность.
Также он основал журнал «Эксперт» в 1995 году. 1 июля 2024 года мужчину госпитализировали в стационар, где его не стало спустя две недели, пишут «Известия».
Напомним, в Екатеринбурге умер 67-летний бывший сотрудник «Комсомольской правды» Александр Беляев.