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Published Сегодня, 10:21

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Бывший главред «Ведомостей» в Москве умер в 69 лет

Бывший главред «Ведомостей» в Москве умер в 69 лет

17 июля 2024, 10:21
Фото: Изображение Midjourney
В Москве не стало 69-летнего бывшего главного редактора «Ведомостей» Андрея Шмарова.

В 2007 году Шмаров был гендиректором онлайн-журнала «Сноб». Затем некоторое время он возглавлял интернет-канал «Проект 42», пишут «Ведомости».

Весной 2020 года Андрея Шмарова назначили врио главного редактора «Ведомостей». В этом издании он работал до мая 2021 года, после чего по неназванным причинам покинул должность.

Также он основал журнал «Эксперт» в 1995 году. 1 июля 2024 года мужчину госпитализировали в стационар, где его не стало спустя две недели, пишут «Известия».

Напомним, в Екатеринбурге умер 67-летний бывший сотрудник «Комсомольской правды» Александр Беляев.

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