Два дня смогут наслаждаться тагильчане 3D мэппингом в День города в 2024 году

4,5 млн будет потрачено на 3D мэппинг в День города в Нижнем Тагиле

Стала известна стоимость 3D мэппинга, который будут показывать тагильчанам и гостям в День города в 2024 году. Мероприятие обойдется в 4,5 миллиона рублей.