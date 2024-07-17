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Published Сегодня, 11:19

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4,5 млн будет потрачено на 3D мэппинг в День города в Нижнем Тагиле

Два дня смогут наслаждаться тагильчане 3D мэппингом в День города в 2024 году

17 июля 2024, 11:19
Фото: tagilcity.ru

4,5 млн будет потрачено на 3D мэппинг в День города в Нижнем Тагиле

Стала известна стоимость 3D мэппинга, который будут показывать тагильчанам и гостям в День города в 2024 году. Мероприятие обойдется в 4,5 миллиона рублей.

Посмотреть лазерное шоу можно будет 9 и 10 августа на площади у Драматического театра с 21.30 до 23.00. Сценарий мероприятия исполнитель должен предоставить не позднее 25 июля, выяснила редакция TagilCity.ru.

Продолжительность 3D мэппинга составит пять минут. При этом самые большие затраты пойдут на услуги по предоставлению оборудования для видеопроекции (2 миллиона) и по написанию видео контента (1,4 миллиона).

График проведения 3D мэппинга 9 и 10 августа 2024 года.

21:30-21:35
21: 45-21:50
21: 45-21:50
22:05 -22:10
22:20-22:15
22:25-22:30
22:40-22:45
22:55-23:00

Как и в прошлом году, договор, на проведение 3D мэппинга нижнетагильская филармония заключает с ООО «Парад».

Напомним, в День города в 2024 году в Нижнем Тагиле планируется разнообразная программа мероприятий.

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