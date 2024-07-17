Еще один православный храм появится в Академическом районе Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
О строительстве храма на территории Академического района заговорили еще в 2018 году. Накануне стало известно, где в скором времени начнется возведение объекта. Он расположится между будущим комплексом зданий Уральского государственного медицинского университета и жилым кварталом «Школьный».
Проект содержит в себе внешние характеристики церквей Покрова в Филях, Троицы в Троице-Лыково и Николы Большой Крест в Москве и будет построен во имя лейб-медика семьи императора Николая II Евгения Боткина. Врач был расстрелян вместе со всеми представителями царской династии, а в 2016 году причислен к лику святых.
Храм будет вмещать в себя 265 прихожан. Самая высокая точка здания расположится на 44,5 метрах. Две главы, венчающие церковь, будут покрыты нержавеющей сталью с нитридом титана, придающим материалу классический золотой цвет, — пояснили в пресс-службе «РСГ-Академическое».
Отметим, этот храм станет третьим православным объектом в Академическом районе Екатеринбурга.