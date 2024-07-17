Еще один православный храм появится в Академическом районе Екатеринбурга

Проект содержит в себе внешние характеристики церквей Покрова в Филях, Троицы в Троице-Лыково и Николы Большой Крест в Москве и будет построен во имя лейб-медика семьи императора Николая II Евгения Боткина. Врач был расстрелян вместе со всеми представителями царской династии, а в 2016 году причислен к лику святых.