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Еще один православный храм появится в Академическом районе Екатеринбурга

Еще один православный храм появится в Академическом районе Екатеринбурга

17 июля 2024, 11:38
Фото: АО СЗ «РСГ-Академическое»
Проект православной церкви, которая в будущем расположится в Академическом районе Екатеринбурга, уже получил положительное заключение независимой экспертной организации.

О строительстве храма на территории Академического района заговорили еще в 2018 году. Накануне стало известно, где в скором времени начнется возведение объекта. Он расположится между будущим комплексом зданий Уральского государственного медицинского университета и жилым кварталом «Школьный».

Проект содержит в себе внешние характеристики церквей Покрова в Филях, Троицы в Троице-Лыково и Николы Большой Крест в Москве и будет построен во имя лейб-медика семьи императора Николая II Евгения Боткина. Врач был расстрелян вместе со всеми представителями царской династии, а в 2016 году причислен к лику святых.

Храм будет вмещать в себя 265 прихожан. Самая высокая точка здания расположится на 44,5 метрах. Две главы, венчающие церковь, будут покрыты нержавеющей сталью с нитридом титана, придающим материалу классический золотой цвет, — пояснили в пресс-службе «РСГ-Академическое».
Фото: АО СЗ «РСГ-Академическое»

Отметим, этот храм станет третьим православным объектом в Академическом районе Екатеринбурга.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Свердловская область#Строительство#Церковь#Храм#Николай II#Православие#Екатеринбург#Евгений Боткин#Академический район
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