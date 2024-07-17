ЕВРАЗ НТМК не удалось обжаловать предписание РПН о загрязнении воздуха, воды и почвы

Еще одно нарушение касалось загрязнения воздуха через «неорганизованный источник выбросов». Так, Росприроднадзор в определенном месте — через открытые ворота цеха сушки форм в фасонно-литейном цехе — провел замеры загрязняющих веществ и выявил наличие таких, как оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода. ЕВРАЗ опровергал эти нарушения, заявляя о том, что у РПН не было документов и протоколов исследований и более того, эти загрязнения уже были учтены ранее.