ЕВРАЗ НТМК не удалось обжаловать предписание РПН о загрязнении воздуха, воды и почвы

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Судебное решение от 9 июля, о котором идет речь, было основано на апелляции ЕВРАЗ НТМК после проверки Росприроднадзором 2023 года. Специалисты ведомства обнаружили, что у тагильского предприятия есть серьезные нарушения. Они предписали ЕВРАЗу устранить все недочеты.
В частности, загрязнителю предстоит ликвидировать неучтенные источники выбросов, а также привести в порядок сведения о себе как об объекте негативного воздействия на окружающую среду. Помимо этого НТМК нужно перестать загрязнять две реки — Малую Кушву и Вязовку, и решить проблему с объектом, который загрязняет подземные воды и прилегающие территории.
В апелляционной жалобе, направленной в 17-й Арбитражный апелляционный суд Перми, представители ЕВРАЗа настаивали на том, что доказательств, которые бы подтверждали связь работы предприятия и вышеназванных нарушений, нет. Обо всех аргументах ЕВРАЗа по порядку.
По мнению представителей завода-загрязнителя, реки Малая Кушва и Вязовка сточными водами загрязняют другие организации, нести ответственность за которые ЕВРАЗ не хочет. Так, юристы предприятия уверяют суд, что некоторое «другое предприятие» не предпринимает действия по эффективной очистке сточных вод. Более того, там уверены, что вина тагильского завода в сборе загрязняющих веществ не имеет причинно-следственной связи между деятельностью предприятия и загрязнением рек по показателю БПК и сухого остатка.
Апелляционный суд в своем решении отклонил жалобу заявителя и отметил, что в реках было зафиксировано доказанное превышение загрязняющих веществ, которые генерирует именно ЕВРАЗ.
При этом сам по себе довод о наличии в сточных водах загрязняющих веществ от других предприятий не свидетельствует об отсутствии нарушения заявителем, выразившегося в неправомерном сбросе загрязняющих веществ, свойственных для его производства, — резюмировал судья.
Еще одно нарушение касалось загрязнения воздуха через «неорганизованный источник выбросов». Так, Росприроднадзор в определенном месте — через открытые ворота цеха сушки форм в фасонно-литейном цехе — провел замеры загрязняющих веществ и выявил наличие таких, как оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода. ЕВРАЗ опровергал эти нарушения, заявляя о том, что у РПН не было документов и протоколов исследований и более того, эти загрязнения уже были учтены ранее.
Но апелляционный суд Перми решил, что суд первой инстанции сделал правильные выводы о том, что инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ ЕВРАЗом не соответствует фактическому источнику выбросов, а это является нарушением закона в области охраны атмосферного воздуха.
По этому пункту предписания от Росприроднадзора ЕВРАЗ попытался доказать, что шлаковый отвал, или свалка химических отходов коксохимического производства, которая стоит на балансе завода, не загрязняет подотвальными водами территорию в радиусе одного километра близ отвала. А вещества, которые были там обнаружены, не содержатся в отходах, которые туда размещает завод.
Причины появления данных веществ в почве не связаны с эксплуатацией шлакового отвала и связаны исключительно с влиянием расположенных рядом других промышленных объектов и организаций, — уверяет ЕВРАЗ в апелляционной жалобе.
По мнению ЕВРАЗа, результаты исследований почвы, в том числе специалистами ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по УрФО», были проведены неправильно, без учета требований Программы мониторинга. И вообще, пробы брали не там, где должны были.
Однако суд согласился с решением суда первой инстанции и с отчетом Росприроднадзора о проведенных исследованиях.
Доводы общества о том, что причины появления загрязняющих веществ в почве не связаны с эксплуатацией шлакового отвала и свалкой химических отходов коксохимического производства, и связаны исключительно с влиянием расположенных рядом других промышленных объектов и организаций, опровергаются собранными по делу доказательствами, — гласит документация по суду.
Подводя итог, стоит отметить, что 13-й Апелляционный суд, рассмотрев материалы по жалобе от тагильского завода, счел предписание Росприроднадзора справедливым. Так, ЕВРАЗ НТМК придется его исполнить.
Исполнение проконтролируем, — акцентировали в Росприроднадзоре.
Добавим, накануне Владимир Путин открыл в России три новых модернизированных металлургических производства. В связи с этим глава государства объявил о том, что отныне требования к такой вредной отрасли как металлургия, будут завышены с точки зрения экологической безопасности. Так, речь идет о призывах к модернизации уже имеющихся предприятий, а также соблюдении нормативов во избежание серьезных штрафов.